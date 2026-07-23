高明駿消失26年 10月返台舉辦出道38年首場個唱

高明駿闊別台灣26年，宣布將於10月23日登上Zepp New Taipei舉辦演唱會。（圖／宇禾數位提供）

高明駿闊別台灣26年，宣布帶著全新巡演重返台灣，將於10月23日登上Zepp New Taipei舉辦出道38年來首場台灣大型個人演唱會。

高明駿是緬甸 華僑，有「年輕的喝采」、「誰說我不在乎」等經典歌曲，與陳艾湄合唱的「誰說我不在乎」、和王馨平對唱的「今生註定」至今仍是KTV熱門金曲。他和高金素梅 的一段戀情曾經備受矚目，兩人於1990年代交往，當時高明駿正值歌唱事業巔峰，高金素梅則活躍於影視圈，俊男美女的組合一度被視為演藝圈金童玉女，不過這段戀情最終未能修成正果，交往多年後和平分手。

暌違26年再度回到台灣，高明駿感性表示：「台北始終是我歌唱生涯的起點，對我來說就像家一樣，只要想到歌迷，就像想到家人一樣溫暖。能回到這裡唱歌給大家聽，是我多年來的心願。」

談到首次在台灣舉辦個唱的契機，高明駿笑說是「時機到了」，近年樂壇掀起懷舊復古風潮，加上資深音樂製作人林國榮奔走促成，終於讓這場等待38年的演唱會成真。

近年定居北京的高明駿雖然將生活重心放在家庭，但仍持續透過爬山、跑步與徒步旅行維持體能。他表示，自己最喜歡徒步旅行，不但能欣賞風景，也能鍛鍊體力、放鬆心情，「2個多小時的演唱會，對我來說絕對沒問題」。