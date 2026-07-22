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台灣男神彭于晏進軍好萊塢 合體傑森史塔森飆戲

記者廖福生／即時報導
彭于晏男神魅力依舊。(路透)
彭于晏男神魅力依舊。(路透)

台灣男星彭于晏近年將演藝重心移往中國大陸發展，原本傳出將攜手威尼斯影后辛芷蕾主演年代史詩劇「梅英」，未料該劇因資金問題以及劇本審查進度受阻，原定今年4月開拍的計畫被迫延宕，不過新戲卡關之際，彭于晏的演藝事業卻傳來好消息。

彭于晏工作室微博日前轉發外媒報導，正式證實他將加入好萊塢新片「Jason Statham Stole My Bike」（暫譯：傑森史塔森偷了我的單車），宣告正式進軍國際影壇。

該片由曾執導「死侍2」、「子彈列車」、「特技玩家」的大衛雷奇操刀，預計於2027年8月6日在北美上映。電影除了英國動作巨星傑森史塔森擔綱主演外，彭于晏也將在片中與對方有多場對手戲，消息曝光後，立刻引發粉絲熱議，不少人直呼相當期待他在好萊塢的全新表現。

事實上，彭于晏過去並非沒有國際製作經驗，他曾參演由麥特戴蒙主演的電影「長城」，該片雖屬中美合拍作品，但此次直接加盟由好萊塢團隊主導的新片，仍被外界視為他演藝生涯的重要里程碑，也讓粉絲期待他能藉此進一步打開國際市場。

彭于晏將與傑森史塔森飆戲。(車庫娛樂提供)
彭于晏將與傑森史塔森飆戲。(車庫娛樂提供)

彭于晏工作室發出喜訊。(摘自微博)
彭于晏工作室發出喜訊。(摘自微博)

精華 FAQ

  • 彭于晏將加入好萊塢新片《Jason Statham Stole My Bike》（暫譯：傑森史塔森偷了我的單車），此消息由他的工作室轉發外媒報導後正式證實。

  • 該片由曾執導《死侍2》、《子彈列車》、《特技玩家》的大衛雷奇操刀，傑森史塔森擔綱主演，彭于晏則會在片中與他有多場對手戲。

  • 雖然彭于晏過去曾參演《長城》等國際製作，但這次是直接加入由好萊塢團隊主導的新片，被視為他演藝生涯的重要里程碑，也有助於進一步打開國際市場。

好萊塢

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