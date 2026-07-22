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高金素梅轟動情史曝光 那個男人回來了 高明駿暌違26年返台開唱

記者梅衍儂／即時報導
高明駿宣布將於10月23日登上Zepp New Taipei。（圖／宇禾數位提供...
高明駿宣布將於10月23日登上Zepp New Taipei。（圖／宇禾數位提供）

高明駿闊別台灣26年，宣布帶著全新巡演重返台灣，將於10月23日登上Zepp New Taipei舉辦出道38年來首場台灣大型個人演唱會。

高明駿是緬甸華僑，有「年輕的喝采」、「誰說我不在乎」等經典歌曲，與陳艾湄合唱的「誰說我不在乎」、和王馨平對唱的「今生註定」至今仍是KTV熱門金曲。他和高金素梅的一段戀情曾經備受矚目，兩人於1990年代交往，當時高明駿正值歌唱事業巔峰，高金素梅則活躍於影視圈，俊男美女的組合一度被視為演藝圈金童玉女。不過這段戀情最終未能修成正果，交往多年後和平分手。

暌違26年再度回到台灣，高明駿感性表示：「台北始終是我歌唱生涯的起點，對我來說就像家一樣，只要想到歌迷，就像想到家人一樣溫暖。能回到這裡唱歌給大家聽，是我多年來的心願。」

談到首次在台灣舉辦個唱的契機，高明駿笑說是「時機到了」，近年樂壇掀起懷舊復古風潮，加上資深音樂製作人林國榮奔走促成，終於讓這場等待38年的演唱會成真。他特別感謝林國榮一路相挺，不僅是過去多張專輯的製作人，也是自己音樂路上的重要貴人。

至於是否會有神秘嘉賓，高明駿則賣關子表示：「這次一定會有，大家可以猜猜看。」由於擁有多首膾炙人口的男女對唱經典，他也透露不排除邀請合作歌手同台重現經典，笑說：「粉絲敲碗的人選不少，我會努力。」

近年定居北京的高明駿雖然將生活重心放在家庭，但仍持續透過爬山、跑步與徒步旅行維持體能。他表示，自己最喜歡徒步旅行，不但能欣賞風景，也能鍛鍊體力、放鬆心情，「兩個多小時的演唱會，對我來說絕對沒問題。」

高明駿感性表示台北是自己音樂生涯的起點。（圖／宇禾數位提供）
高明駿感性表示台北是自己音樂生涯的起點。（圖／宇禾數位提供）

精華 FAQ

  • 他將於10月23日登上Zepp New Taipei，舉辦出道38年來首場台灣大型個人演唱會，這也是他闊別台灣26年後的重要回歸演出。

  • 兩人曾在1990年代交往，當時高明駿歌唱事業正值巔峰，高金素梅也活躍於影視圈，這段俊男美女戀情曾備受矚目，最後則和平分手。

  • 他表示台北像是歌唱生涯的起點，也像家一樣溫暖；近年靠爬山、跑步與徒步旅行維持體能，認為兩個多小時的演唱會完全沒問題。

緬甸 高金素梅

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