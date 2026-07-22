我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府接管委石油出口半年 逾130億美元收入哪裡去了？

謝賢遭傳爆零片酬拍「少林足球」 三師兄田啟文還原25年前真相

觀影說劇╱台馬電影闖國際 「告別的年代」入圍多倫多影展

記者陳穎／綜合報導
宋芸樺(前)、邱士縉在「告別的年代」中發展出一段神秘又浪漫的愛情故事。（圖／興揚...
宋芸樺(前)、邱士縉在「告別的年代」中發展出一段神秘又浪漫的愛情故事。（圖／興揚電影提供）

台馬合製電影「告別的年代」再傳捷報！由馬來西亞導演楊毅恆（Edmund Yeo）執導、改編自馬來西亞華文文學大師黎紫書同名小說的新作，正式入圍第51屆多倫多國際影展（Toronto International Film Festival，TIFF）「特別放映」（Special Presentations）單元，將於影展舉行世界首映。

「特別放映」向來是多倫多影展最受矚目的單元之一，歷年匯聚國際名導與年度話題作品，「告別的年代」成功入選，也象徵楊毅恆的創作再次獲得國際影壇高度肯定。繼改編吉本芭娜娜小說「月影」後，楊毅恆再度以新作登上世界舞台。

得知入圍消息後，楊毅恆難掩激動表示，多倫多國際影展一直是他的夢想，如今能帶著這部與自身生命經驗緊密相連的作品在此世界首映，是莫大的榮耀。

電影集結宋芸樺、香港男團MIRROR成員邱士縉及劉子銓共同主演，三人為了詮釋片中的馬來西亞文化，在開拍前特地赴馬來西亞接受密集語言與文化訓練。得知電影入圍多倫多影展後，宋芸樺感性表示：「『告別的年代』是在我剛到美國、人生最孤單的時候遇見的作品。是杜麗安這個角色，讓我學會把脆弱化為勇氣，也帶著我走進另一個年代的馬來西亞。」她坦言，拍攝過程雖然充滿挑戰，卻是一段珍貴的人生旅程，如今能站上多倫多影展，讓世界看見這段關於愛、失去與告別的故事，令她十分感動。

首次跨足電影主演的邱士縉同樣難掩興奮，他表示：「能夠參與這麼浪漫又充滿詩意的電影已經非常榮幸，更沒想到作品能夠前進多倫多國際影展。」他感謝楊毅恆帶領團隊完成這趟創作旅程，也期待電影能勾起觀眾對「告別」的共同記憶，並盼望早日與世界各地影迷見面。

「告別的年代」改編自黎紫書同名小說，以獨特的「書中書」敘事結構，交織命運與記憶，描繪跨越時代的愛情故事。劇情描述1990年代的馬來西亞，孤獨少年凱（劉子銓飾）透過一本神祕小說，走進女主角杜麗安（宋芸樺飾）的生命。故事回到1969年的怡保，杜麗安的初戀情人連生（邱士縉飾）在揭露家族秘密後離奇失蹤，也改變了數代人的命運。隨著小說中的真相逐步揭曉，虛實交錯之間，凱也發現自己與這段往事有著難以切割的連結。

精華 FAQ

  • 《告別的年代》入圍第51屆多倫多國際影展的「特別放映」單元，並將在影展上進行世界首映，代表這部台馬合製作品獲得國際影壇高度關注。

  • 電影由馬來西亞導演楊毅恆執導，改編自馬來西亞華文文學大師黎紫書的同名小說。楊毅恆也表示，能在自己夢想中的影展首映此片，是很大的榮耀。

  • 主演包括宋芸樺、MIRROR成員邱士縉與劉子銓。故事以馬來西亞為背景，透過一本神祕小說串起1969年與1990年代的命運、記憶、愛情與告別。

上一則

謝賢遭傳爆零片酬拍「少林足球」 三師兄田啟文還原25年前真相

下一則

16歲愛女走秀怕失敗 張庭力挺：勇於嘗試、享受過程

延伸閱讀

觀影說劇╱華語片入圍盧卡諾影展 「明月共此時」拚金豹獎

觀影說劇╱華語片入圍盧卡諾影展 「明月共此時」拚金豹獎
台九作品亮相紐約亞洲影展 張孝全獲亞洲之星大獎

台九作品亮相紐約亞洲影展 張孝全獲亞洲之星大獎
張孝全紐約亞洲影展獲獎 深度安靜、盛夏光年同步放映

張孝全紐約亞洲影展獲獎 深度安靜、盛夏光年同步放映
外婆一句「眼淚要10年才會變硬」金馬導演揭拍片最大傷痛

外婆一句「眼淚要10年才會變硬」金馬導演揭拍片最大傷痛

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
吳綺莉罕見開直播談成龍。(取材自微博)

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

2026-07-15 19:37
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

2026-07-20 20:13
余文樂(左)與王棠雲宣布離婚。(圖／寰亞提供)

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

2026-07-20 02:14

超人氣

更多 >
慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了
英特爾宣布另一波裁員

英特爾宣布另一波裁員
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽
好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事