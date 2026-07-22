觀影說劇╱台馬電影闖國際 「告別的年代」入圍多倫多影展

宋芸樺(前)、邱士縉在「告別的年代」中發展出一段神秘又浪漫的愛情故事。（圖／興揚電影提供）

台馬合製電影「告別的年代」再傳捷報！由馬來西亞導演楊毅恆（Edmund Yeo）執導、改編自馬來西亞華文文學大師黎紫書同名小說的新作，正式入圍第51屆多倫多國際影展（Toronto International Film Festival，TIFF）「特別放映」（Special Presentations）單元，將於影展舉行世界首映。

「特別放映」向來是多倫多影展最受矚目的單元之一，歷年匯聚國際名導與年度話題作品，「告別的年代」成功入選，也象徵楊毅恆的創作再次獲得國際影壇高度肯定。繼改編吉本芭娜娜小說「月影」後，楊毅恆再度以新作登上世界舞台。

得知入圍消息後，楊毅恆難掩激動表示，多倫多國際影展一直是他的夢想，如今能帶著這部與自身生命經驗緊密相連的作品在此世界首映，是莫大的榮耀。

電影集結宋芸樺、香港男團MIRROR成員邱士縉及劉子銓共同主演，三人為了詮釋片中的馬來西亞文化，在開拍前特地赴馬來西亞接受密集語言與文化訓練。得知電影入圍多倫多影展後，宋芸樺感性表示：「『告別的年代』是在我剛到美國、人生最孤單的時候遇見的作品。是杜麗安這個角色，讓我學會把脆弱化為勇氣，也帶著我走進另一個年代的馬來西亞。」她坦言，拍攝過程雖然充滿挑戰，卻是一段珍貴的人生旅程，如今能站上多倫多影展，讓世界看見這段關於愛、失去與告別的故事，令她十分感動。

首次跨足電影主演的邱士縉同樣難掩興奮，他表示：「能夠參與這麼浪漫又充滿詩意的電影已經非常榮幸，更沒想到作品能夠前進多倫多國際影展。」他感謝楊毅恆帶領團隊完成這趟創作旅程，也期待電影能勾起觀眾對「告別」的共同記憶，並盼望早日與世界各地影迷見面。

「告別的年代」改編自黎紫書同名小說，以獨特的「書中書」敘事結構，交織命運與記憶，描繪跨越時代的愛情故事。劇情描述1990年代的馬來西亞，孤獨少年凱（劉子銓飾）透過一本神祕小說，走進女主角杜麗安（宋芸樺飾）的生命。故事回到1969年的怡保，杜麗安的初戀情人連生（邱士縉飾）在揭露家族秘密後離奇失蹤，也改變了數代人的命運。隨著小說中的真相逐步揭曉，虛實交錯之間，凱也發現自己與這段往事有著難以切割的連結。