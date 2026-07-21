我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

赴美生子拿到護照就好？「美寶」家庭更難選擇才開始

溫慶珠4月才送上浪姐戰袍 蕭薔心痛翻閱「夢的衣裳」吐露不捨

溫慶珠4月才送上浪姐戰袍 蕭薔心痛翻閱「夢的衣裳」吐露不捨

記者趙大智／即時報導
蕭薔（左）和溫慶珠是多年老友。(摘自臉書)
蕭薔（左）和溫慶珠是多年老友。(摘自臉書)

「台灣第一美女」蕭薔和時裝設計師溫慶珠是多年好友，暱稱對方「菲菲」。溫慶珠昨(21)晚死訊傳出，享年69歲，蕭薔回應本報「早幾天共同友人已告知」。千言萬語，她說：「不捨，很想她。」難過分享一張張穿著溫慶珠的衣服照片表達哀痛。

穿溫慶珠的衣服，是什麼感覺？蕭薔以瓊瑤名作「夢的衣裳」形容：「像雲朵般輕盈，令人仿佛置身於夢中。」身為頭號愛用者，她說：「有美夢為何不做？」

今年蕭薔參加「浪姐7」，最後雖未奪冠，演藝事業再創高峰。溫慶珠也幫她準備多件戰袍，其中一件胸前有珠飾的白色襯衫，蕭薔曾穿著出來和粉絲見面，霸氣卻溫柔的女王氣勢自然流露，果然溫慶珠抓得住她。

蕭薔說，在今年4月收到溫慶珠寄來的卡片和禮物打氣，卡片上寫著：「Dear 薔，優雅與光芒同時登場，妳將美詮釋到極致，恭喜演出成功！」署名「Love 菲菲 2026/ April 」。不只如此，蕭薔推出30年的公益年曆，身上穿著的是溫慶珠為她設計的衣裙。

人站在風口浪尖，有掌聲也伴隨噓聲，蕭薔百毒不侵，幾已成金剛不壞之身，反而溫慶珠急切傳來一則則訊息安慰打氣，代為打抱不平，認為蕭美眉美麗又有智慧，「記者都是壞蛋，不要理他們，妳是最美、最善良的美人，不要管別人怎麼說，一定要好好走下去」，帶給蕭薔無限溫暖。

兩人起初是因為作品相識，進而成為相知相惜好友，蕭薔說：「她只要辦秀我在的話就會參加，是一個慷慨又大方的人，她就在她世界裡優遊自在，這叫天生的契合。」也說：「 她的風格太她了 像雲朵又像夢，經得起時代考驗 ，任何時候都是經典。」

某年蕭薔生日，溫慶珠送她一件黃色薄紗洋裝，到現在都還留著，出席活動時，身上穿的也是溫慶珠設計的牛仔外套。家中3個衣帽間，其中1間裡頭都是溫慶珠的衣服

最後一次聯絡是是今年5月，蕭薔在長沙穿了溫慶珠的衣服，就會拍照過去，溫慶祝回說：「狀態很好呢。」不料就此天人永隔。蕭薔幾天前透過共同朋友得知溫慶珠走了，十分傷心，但溫本就低調，的確傳過就診照片，「我知道她一直身體不舒服，但都覺得她應該沒事啊」。不想多談對方隱私。

2021年台北時裝周以溫慶珠同名品牌Isabelle Wen發表作為終場，蕭薔和洪曉蕾等藝人到場觀賞，當天溫慶珠以「羅曼羅蘭」做為靈感，蕭薔以一襲薄紗禮服大秀螞蟻腰和豐胸，氣勢萬千。

蕭薔當時說：「螞蟻腿螞蟻腰是我的態度。」也說時裝界是一個非常殘酷的行業， 每季的汰舊換新，考驗的不僅是創意更是面對改變的熱情，能夠像溫慶珠這樣對服裝有熱情且堅持多年，迄今在時裝界仍屹立不搖，實屬不易。

她在觀秀後分享心情：「整場秀一貫展演其獨有的溫式風格，詮釋出溫柔又有力量的衝突美學，讓我堅信美的力量，可以撫慰人心。」還搞笑形容「荷包哭哭也是一種藝術，溫式美學，讓我們美美的面對每一天」。

溫慶珠為蕭薔準備「浪姐戰袍」。(摘自臉書)
溫慶珠為蕭薔準備「浪姐戰袍」。(摘自臉書)

蕭薔的慈善年曆常穿溫慶珠的衣服。(摘自臉書)
蕭薔的慈善年曆常穿溫慶珠的衣服。(摘自臉書)

台灣第一美女蕭薔，盛裝參加2021台北時裝週，由知名服裝設計師溫慶珠所設計的服裝...
台灣第一美女蕭薔，盛裝參加2021台北時裝週，由知名服裝設計師溫慶珠所設計的服裝秀。(記者王聰賢／攝影)

蕭薔的慈善年曆常穿溫慶珠的衣服。(摘自臉書)
蕭薔的慈善年曆常穿溫慶珠的衣服。(摘自臉書)

蕭薔覺得溫慶珠的衣服像雲朵般輕盈。(摘自臉書)
蕭薔覺得溫慶珠的衣服像雲朵般輕盈。(摘自臉書)

蕭薔看溫慶珠大秀表情專注。(摘自臉書)
蕭薔看溫慶珠大秀表情專注。(摘自臉書)

溫慶珠送蕭薔的卡片。(摘自臉書)
溫慶珠送蕭薔的卡片。(摘自臉書)

蕭薔穿著溫慶珠的衣服登場，她形容是「夢的衣裳」。(摘自臉書)
蕭薔穿著溫慶珠的衣服登場，她形容是「夢的衣裳」。(摘自臉書)

蕭薔的慈善年曆常穿溫慶珠的衣服。(摘自臉書)
蕭薔的慈善年曆常穿溫慶珠的衣服。(摘自臉書)

精華 FAQ

  • 蕭薔表示早幾天已由共同友人得知噩耗，心情非常難過，只說「不捨，很想她」，並翻看多張穿著溫慶珠設計服裝的照片表達哀痛。

  • 兩人因作品結識後成為好友，溫慶珠常為蕭薔設計衣服、寄卡片和禮物打氣，也會替她抱不平；蕭薔則常出席她的秀，彼此相知相惜。

  • 蕭薔形容溫慶珠的衣服像《夢的衣裳》，輕盈如雲、彷彿置身夢中；她也曾為蕭薔準備浪姐戰袍、公益年曆服裝與多件經典造型。

瓊瑤

上一則

傳大S生前轉移千萬資產到韓國 S家親友發聲了

下一則

泰勒絲「擠牙膏式」公布婚禮資訊 賓客凌晨4點才知道婚宴場地

延伸閱讀

台知名設計師溫慶珠69歲辭世「衝突美學」獨樹一幟

台知名設計師溫慶珠69歲辭世「衝突美學」獨樹一幟
談藝／家族衣櫥 記錄社會變遷─訪旗袍收藏家馬黎綉蘭

談藝／家族衣櫥 記錄社會變遷─訪旗袍收藏家馬黎綉蘭
曾迷倒劉德華、張學友 「玉女始祖」尤雅消失16年露面

曾迷倒劉德華、張學友 「玉女始祖」尤雅消失16年露面
演唱會大秀比基尼 還內衣外穿露底褲 趙露思嚇到老粉

演唱會大秀比基尼 還內衣外穿露底褲 趙露思嚇到老粉

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
吳綺莉罕見開直播談成龍。(取材自微博)

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

2026-07-15 19:37
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

2026-07-20 20:13
余文樂(左)與王棠雲宣布離婚。(圖／寰亞提供)

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

2026-07-20 02:14

超人氣

更多 >
慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了
英特爾宣布另一波裁員

英特爾宣布另一波裁員
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽
林瑞陽16歲女兒登伸展台 張庭1句話鼓勵：我可能早放棄了

林瑞陽16歲女兒登伸展台 張庭1句話鼓勵：我可能早放棄了