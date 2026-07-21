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72歲劉德凱與小16歲女友傳定居雲南 白髮模樣曝光

記者陳慧貞╱綜合報導
劉德凱被網友目擊去修車廠。(取材自微博)
劉德凱被網友目擊去修車廠。(取材自微博)

72歲金鐘視帝劉德凱昔日曾是瓊瑤劇小生，演過多部電視劇，年輕時帥氣模樣深植人心，近日他被目擊現身大陸雲南昆明一家修車廠，只見他一身輕便，頂著一頭白髮、腳踩人字拖蹲在修車廠門口，日常生活樣態被傳出已定居雲南。

有網友指出若非門口賓士車太過顯眼，一時間還差點認不出竟是昔日瓊瑤劇「一簾幽夢」中的男神「費雲帆」。

根據網友曝光的影片中，劉德凱滿頭白髮，皮膚曬得黝黑，身形較以往在螢幕上的模樣顯得更清臞，昆明街頭的修車廠外，他站在愛車旁，一邊與修車技師交談，一邊不時彎腰指著輪胎內壁磨損情況，儘管臉上早有藏不住的歲月痕跡，但腰桿自然挺直的神態，看來身體依然硬朗。

劉德凱外表英俊挺拔，過往情史相當豐富，曾經歷與「配音皇后」王景平、法國女子安琪兩段婚姻，第一段婚姻結束後，有過一段與劉雪華長跑七年、刻骨銘心卻結局慘淡的戀情，當時轟動娛樂圈。

2017年，劉德凱憑「這些年那些事」奪下金鐘獎戲劇節目男主角獎，當時他便認愛身邊有一位小16歲的大陸無錫女友，更稱讚女方貼心，彼此當老伴。現在他不拍戲時過著閒雲野鶴的養老生活，在雲南栽培溫泉蔬菜、打打高爾夫球。

褪去螢幕上的光環，私下生活變得低調而內斂，但劉德凱並未完全退休，今年還參與台灣驚悚電影「腎上腺母侵」演出。

劉德凱獲得第52屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。(本報資料照片)
劉德凱獲得第52屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。(本報資料照片)

精華 FAQ

  • 他被目擊出現在大陸雲南昆明一家修車廠外，穿著輕便、頂著白髮與人字拖，引發網友熱議，也因此傳出他已定居雲南，過著較為隱居的日常生活。

  • 影片裡他皮膚黝黑、身形較清瘦，但腰桿挺直，還會和修車技師討論輪胎磨損情況，顯示他雖然年歲已高，整體精神與身體狀態看起來仍相當硬朗。

  • 內文指出他2017年曾認愛小16歲的大陸無錫女友，並表示彼此當老伴；平時過著栽培溫泉蔬菜、打高爾夫的生活，但今年仍參與台灣電影演出，並未完全退休。

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