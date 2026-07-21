我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空服員分享搭機升等祕訣：關鍵在會員等級、提早報到

「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白 華人在超市險中招

陳意涵北影頒獎頻忘詞 知情人士爆：當天在後台曾小酌

記者陳穎╱綜合報導
陳意涵(右)在台北電影獎失常，楊貴媚淡定救場。(取材自台北電影節YouTube)
陳意涵(右)在台北電影獎失常，楊貴媚淡定救場。(取材自台北電影節YouTube)

台北電影節頒獎典禮日前舉行，陳意涵與楊貴媚攜手頒發「傑出技術獎」等獎項，陳意涵在台上多次忘詞、講錯台詞，過程中一度停頓、自嘲，甚至蹲下整理情緒，讓現場氣氛略顯尷尬，也引發網友熱烈討論。

頒獎時，陳意涵坦言原本已背熟詞，卻因台下觀眾反應熱烈而一時失去節奏，笑說「我剛剛都背得很好，你們一直這麼熱情，害我忘記」，楊貴媚也數度接話協助完成流程，但陳意涵仍接連口誤，最後以自嘲方式化解尷尬。

事後，網路上迅速掀起討論，不少網友認為她當天的表現已超出一般緊張或吃螺絲的程度，質疑整體狀態不佳，甚至有人猜測是否另有原因。

根據鏡週刊報導，演藝圈過去曾流傳陳意涵喜歡小酌的說法。主持人陶晶瑩就曾提到陳意涵是她的「酒友」，常到家中聚餐，原本預計晚上7點結束，最後一路聊天喝酒直到跨年。

針對此次典禮表現，也有知情人士向媒體透露，陳意涵當天在後台曾小酌，由於她平時習慣將酒裝在保溫瓶，加上喝酒後不易臉紅，因此外表不易察覺。不過，相關說法並未獲陳意涵本人證實。

面對外界各種揣測，網友意見兩極。一派認為身為頒獎人應維持專業表現，失誤影響典禮品質；另一派則認為，一次舞台失常不足以抹煞她多年來在演藝圈的努力與作品表現，呼籲外界給予更多包容。

針對此次風波，陳意涵事後透過社群平台公開致歉，表示自己花了兩天時間準備講稿，沒想到正式上台後仍因緊張而失常，對於影響典禮流程及讓觀眾失望，她深感抱歉，並向所有關心此事的人致上歉意。

精華 FAQ

  • 她與楊貴媚一起頒獎時，多次忘詞、講錯台詞，過程中還出現停頓與自嘲，甚至蹲下整理情緒，讓現場氣氛一度顯得尷尬。

  • 因為她的失誤程度被部分網友認為不像單純緊張，於是引發更多揣測；之後又有知情人士透露，她在後台曾小酌，讓討論更加升高。

  • 她透過社群平台公開致歉，表示自己花了2天準備講稿，正式上台仍因緊張失常，對影響典禮流程與讓觀眾失望深感抱歉。

上一則

72歲劉德凱與小16歲女友傳定居雲南 白髮模樣曝光

下一則

3年送走十多位香港影壇重量級人物 成龍微博成追思錄

延伸閱讀

台北電影節頒獎惹議…陳意涵發文道歉了：我對不起大家

台北電影節頒獎惹議…陳意涵發文道歉了：我對不起大家
「歌手」走音成陰影 楊丞琳淚談低潮：大家不要心疼我

「歌手」走音成陰影 楊丞琳淚談低潮：大家不要心疼我
台北電影獎 劉冠廷稱帝 林怡婷封后 「大濛」掃5獎大贏家

台北電影獎 劉冠廷稱帝 林怡婷封后 「大濛」掃5獎大贏家
台北電影獎／「少林足球」田啟文從影47年首奪獎

台北電影獎／「少林足球」田啟文從影47年首奪獎

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

2026-07-13 13:46
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
吳綺莉罕見開直播談成龍。(取材自微博)

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

2026-07-15 19:37
余文樂(左)與王棠雲宣布離婚。(圖／寰亞提供)

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

2026-07-20 02:14

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶