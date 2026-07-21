陳意涵北影頒獎頻忘詞 知情人士爆：當天在後台曾小酌

陳意涵(右)在台北電影獎失常，楊貴媚淡定救場。(取材自台北電影節YouTube)

台北電影節頒獎典禮日前舉行，陳意涵與楊貴媚攜手頒發「傑出技術獎」等獎項，陳意涵在台上多次忘詞、講錯台詞，過程中一度停頓、自嘲，甚至蹲下整理情緒，讓現場氣氛略顯尷尬，也引發網友熱烈討論。

頒獎時，陳意涵坦言原本已背熟詞，卻因台下觀眾反應熱烈而一時失去節奏，笑說「我剛剛都背得很好，你們一直這麼熱情，害我忘記」，楊貴媚也數度接話協助完成流程，但陳意涵仍接連口誤，最後以自嘲方式化解尷尬。

事後，網路上迅速掀起討論，不少網友認為她當天的表現已超出一般緊張或吃螺絲的程度，質疑整體狀態不佳，甚至有人猜測是否另有原因。

根據鏡週刊報導，演藝圈過去曾流傳陳意涵喜歡小酌的說法。主持人陶晶瑩就曾提到陳意涵是她的「酒友」，常到家中聚餐，原本預計晚上7點結束，最後一路聊天喝酒直到跨年。

針對此次典禮表現，也有知情人士向媒體透露，陳意涵當天在後台曾小酌，由於她平時習慣將酒裝在保溫瓶，加上喝酒後不易臉紅，因此外表不易察覺。不過，相關說法並未獲陳意涵本人證實。

面對外界各種揣測，網友意見兩極。一派認為身為頒獎人應維持專業表現，失誤影響典禮品質；另一派則認為，一次舞台失常不足以抹煞她多年來在演藝圈的努力與作品表現，呼籲外界給予更多包容。

針對此次風波，陳意涵事後透過社群平台公開致歉，表示自己花了兩天時間準備講稿，沒想到正式上台後仍因緊張而失常，對於影響典禮流程及讓觀眾失望，她深感抱歉，並向所有關心此事的人致上歉意。