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謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

記者陳穎／即時報導
甄珍(右)和謝賢曾有過一段婚姻。（聯合報系資料照）
甄珍(右)和謝賢曾有過一段婚姻。（聯合報系資料照）

香港資深影帝謝賢（四哥）20日傳出辭世，享壽89歲。兒子謝霆鋒隨後透過社群證實父親離世消息，並透露謝賢生前最常掛在嘴邊的一句話，就是「演出必須繼續」(The Show Must Go On），希望外界記住他充滿魅力、始終帶著笑容的模樣。消息震驚演藝圈，也讓他與首任妻子甄珍那段刻骨銘心的感情，再度成為外界關注焦點。

謝賢與甄珍因合作電影「緹縈」擦出愛火，兩人於1974年在香港低調完成結婚登記，當年被譽為華語影壇的金童玉女。然而婚後因分隔香港、台灣兩地發展，長期聚少離多，加上對人生規劃出現分歧，最終在1977年結束不到3年的婚姻。

多年以來，甄珍談起這段往事時始終強調，兩人分開並非第三者介入，而是年輕時都太倔強，誰也不願先退一步。她曾透露，謝賢當年提出離婚，其實是希望她願意搬到香港一起生活，沒想到自己一時賭氣回了一句「離就離」，最後真的走向離婚。更遺憾的是，兩人簽字當天還因走錯註冊處房間，錯失最後一次坐下來溝通的機會，這也成了她多年來始終無法釋懷的心結。

直到2019年，謝賢特地赴台出席甄珍出道50周年紀念活動，這對昔日夫妻相隔40多年首次公開同框，不僅大方擁抱、攜手合唱，謝賢更當場向甄珍深情告白：「我到現在還愛著妳，我永遠愛妳。」甄珍則感性回應，如果人生可以重新選擇，「我還是會嫁給謝賢，只是可能不會離婚。」真摯的一番話感動不少影迷。

去年甄珍歡度77歲生日時，資深媒體人汪曼玲也分享兩人的訪談內容。甄珍坦言，自己人生最後悔的兩件事，就是「和謝賢離婚」以及「和劉家昌結婚」，並感嘆年紀漸長後才真正明白，不該一味委屈自己。如今謝賢離世，這段曾經轟轟烈烈、最終留有遺憾的愛情故事，也讓許多影迷感慨不已。

精華 FAQ

  • 文中指出，謝賢20日傳出辭世後，兒子謝霆鋒隨即透過社群證實父親離世消息，並提到謝賢生前常說「演出必須繼續」，希望外界記住他充滿魅力、帶著笑容的模樣。

  • 兩人因合作電影《緹縈》相戀，1974年結婚後，因香港與台灣兩地發展、長期聚少離多，加上人生規劃出現分歧，最後在1977年結束不到3年的婚姻。

  • 謝賢赴台出席甄珍出道50周年活動，兩人相隔40多年首次公開同框，並大方擁抱合唱；謝賢當場深情告白「我到現在還愛著妳，我永遠愛妳」，甄珍也說若能重來仍會嫁給他。

香港 謝霆鋒

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