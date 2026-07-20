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吳宗憲離婚當天就告訴他 康康保密12年「曝張葳葳贍養費這樣算」

記者李姿瑩／即時報導
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康康為吳宗憲保密12年。(圖／中視提供)
康康為吳宗憲保密12年。(圖／中視提供)

台灣資深主持人吳宗憲日前在馬來西亞雲頂的「憲憲同樂會」演唱會上，突然自爆已於12年前離婚，引發外界震驚。與他相識30年的好友康康20日出席「愛傳承關懷演唱會」時透露，其實自己早在12年前吳宗憲離婚當天就知情，但因答應保密，一直守口如瓶至今。

康康表示，自己當時人在後台，因此不知道吳宗憲在舞台上說了哪些內容，事後才聽太太轉述，「我太太跟孩子都有去看演唱會，她跟我說憲哥自己講，還提到財產分配、贍養費都用美金計算，還有房子等事情。」

康康坦言，吳宗憲離婚當天就親自告訴他，「12年前他離婚那一天我就知道了。」不過他也笑說，當時一度懷疑吳宗憲是在試探自己，「他跟我說『我只跟你一個人講』，但我想，不可能真的只跟我一個人說吧？萬一我講出去，馬上就變成是我爆料，那我不是冤大頭？」

因此，他選擇信守承諾，12年來從未對外透露半句，而且他認為其實離婚也不是壞事，「如果婚姻真的走到盡頭，就彼此祝福。」

談到吳宗憲這次突然公開離婚消息，康康坦言相當意外，「真的跌破我的眼鏡，我不知道他為什麼突然選擇在馬來西亞講這件事。如果是為了新節目宣傳，我反而以為他會選在台灣公布」。

至於外界多年來流傳的各種緋聞，康康則笑稱，自己從來分不清真假，「憲哥以前跟女兒互動，都叫『寶貝我好想你』，我還以為是在跟女朋友聊天，後來才知道是在跟自己的孩子。」因此，當年即使吳宗憲親口告訴他已經離婚，他一度也懷疑是真是假，「到現在我還是常常分不清他講的到底是真的還是假的」，反正他看到張葳葳，還是一律都稱呼「大嫂」。

康康也透露，馬來西亞演唱會慶功宴吳宗憲並未出席，後來才得知吳宗憲疑似吃壞肚子，整場演出期間都一直拉肚子、身體不舒服，卻仍硬撐完成近2個半小時的演出。「我跟他認識30年，幾乎沒看過他因為身體不舒服缺席慶功宴，所以當下我心裡有一種不祥的預感，很怕又失去一位老朋友。」直到隔天又聽說吳宗憲已經飛往新加坡工作，他才放下心來，認為應該沒有大礙。

精華 FAQ

  • 康康表示，自己在12年前、也就是吳宗憲離婚的當天，就已經親耳得知此事。他當時答應對方保密，因此這段消息一直沒有對外透露。

  • 康康轉述，吳宗憲曾提到財產分配、贍養費都用美金計算，另外還涉及房子等安排。不過這些內容是他事後聽太太轉述，並非自己在現場完整聽見。

  • 康康說，吳宗憲突然在馬來西亞公開離婚讓他很意外，也不清楚原因；至於演出後沒出席慶功宴，則是因疑似吃壞肚子身體不適，但隔天仍飛往新加坡工作。

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