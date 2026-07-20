吳宗憲認了離婚12年：不是好老公 卻是好爸爸

吳宗憲終於親口認了已和張葳葳離婚12年。（本報系資料照片）

台灣綜藝天王吳宗憲近日率領「憲憲同樂會」登上馬來西亞雲頂世界雲星劇場，帶來近3小時結合音樂、綜藝與即興互動的精彩演出，現場笑聲不斷。除了分享演藝人生，他更首度公開談及感情近況，證實自己與前妻張葳葳其實早已在12年前離婚，引發現場觀眾一陣驚呼。

根據馬來西亞媒體「星洲網」報導，過去對外總是聲稱與張葳葳分居的吳宗憲，這回罕見鬆口透露，2人其實早在12年前便已辦妥離婚手續。他坦言，當年簽字時已將財產權留給前妻，而協助協調、辦理離婚相關事宜的人，正是大女兒吳姍儒（Sandy）。

談到家庭，吳宗憲自我檢討，直言：「我不是一個好老公，但我絕對是一個好爸爸。」

他和張葳葳在1990年結婚，婚後育有3女1子，直到2003年才登記結婚。吳宗憲過去曾在訪談時提到，28歲是他人生中最辛苦的一年，大女兒吳姍儒出生，但因為擔心影響演藝事業，所以選擇低調保密。

張葳葳甘願成為吳宗憲背後的女人，只是隨著吳宗憲知名度上升，「未婚生子」一事開始被放大檢視。吳宗憲不諱言「因為家裡有不足為外人道的事情」，像是張葳葳和公婆之間的衝突等等，所以直到2003年才完成結婚登記。近年只要被問到和張葳葳之間的相處狀況，吳宗憲總以「各過各的」、「喜歡一個人住」等說詞含糊帶過，如今終於承認已離婚12年。

對於離婚消息曝光，吳宗憲回應：「之前圈內都在傳這件事，我都幾歲了，不重要，都離婚那麼久了。」他說和張葳葳分開的過程一切平和，「她去教會當傳道人，我忙演藝事業，我們各忙各的」。而吳姍儒居中協調的部分，則是幫忙跑流程。至於和張葳葳分開的心情，吳宗憲表現得很平靜，「不可怕，我們都很好」。