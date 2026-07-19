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使喚S媽買蔥油餅 藍正龍：當年不成熟 想跟阿姨說對不起

記者李姿瑩／綜合報導
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藍正龍如今已經成熟不少。（圖／三立提供）
藍正龍如今已經成熟不少。（圖／三立提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：藍正龍坦承年輕時不成熟，想向S媽為蔥油餅事件道歉。
  • 重點二：他表示現在會自己煎蔥油餅，也懂得回顧過去言行。
  • 重點三：面對節目與隋棠爭議，他呼籲外界理性看待並支持團隊。

藍正龍出席「請世界吃桌」觀眾敲碗場，被問到社群上瘋傳他當年上「康熙來了」時，使喚S媽去買蔥油餅，還嫌S媽答應得不夠乾脆。藍正龍坦言：「以我現在這個年紀，我可能會跟阿姨說對不起。」

因為網友看了「請世界吃桌」，發現藍正龍在節目中對各種差事親力親為，如今還為了千千和隋棠的風波罕見發聲，溫暖的程度和年輕時判若兩人。不少網友吐槽「他當年連蔥油餅都懶得買」，感嘆歲月改變了藍正龍的個性。

藍正龍承認過去年紀不夠成熟，言行有些不好意思，除了想跟S媽道歉，他還自嘲：「我現在都是自己煎蔥油餅。」

一轉眼大S過世已經逾一年，藍正龍說自己平時就很喜歡去金山，到朋友開的咖啡廳喝咖啡。他20年來都是如此，知道大S葬在金寶山後，他沒有刻意去祭拜，但每回只要經過附近，他都不免感嘆：「人生就是非常勇敢和脆弱吧！我覺得還是真的珍惜眼前吧！」

他坦言過去的點點滴滴畢竟真的發生過，「有時候很多事情放心裡比較好」。

隋棠因陪小孩過暑假缺席粉絲敲碗場。

由於觀眾對於隋棠在節目中表現偏強勢，質疑她欺負千千，網路上相關話題不斷延燒。當被問到是否真的因分工有不愉快時，千千強調絕對沒有受任何委屈，反而透過節目免費學了日文、主持，到現在她都保留著浩子教她製作的主持手卡捨不得丟，希望觀眾能夠理性討論。

藍正龍不常發文，但突然寫了一篇內文包括「千千」、「什麼滋味不提」，被聯想是為隋棠和千千事件打抱不平。他坦言自己也做過幕後工作，好不容易完成這個節目，希望大家能多給予鼓勵，不要無限上綱。至於為何久違發文，藍正龍直言：「主要是心疼，覺得大家太辛苦了，不應該受到這種鳥氣。」

對於剪接師遭受質疑「惡意剪輯」，浩子更是主動跳出來，強調團隊只有3名剪接師，要在10幾台攝影機拍下的內容中講出一個完整的故事，還要埋哏吸引觀眾收看，難度真的很高。「但是有些人偏把它往另外一個方向去，甚至在Threads上無限上綱，我覺得不需要」。浩子強調，剪接師承受的壓力外人難以想像，最後一集錄完時，第一個哭出來的就是剪接師，「他們壓力非常的大 ，所以不要傷害他們」。不過「請世界吃桌」確實席捲了各個年齡層的觀眾，陳隨意被朋友瘋狂詢問能否出料理包，已經在思考可行性。

浩子（右起）、千千、藍正龍、和陳隨意陪粉絲共進晚餐。（記者王聰賢／攝影）
浩子（右起）、千千、藍正龍、和陳隨意陪粉絲共進晚餐。（記者王聰賢／攝影）

精華 FAQ

  • 他回應過去上《康熙來了》時，曾使喚S媽去買蔥油餅，認為自己年紀小、不夠成熟，如今回想覺得言行失當，因此想向阿姨說對不起。

  • 藍正龍表示自己現在年紀大了，能理解當時行為不妥，也自嘲現在都是自己煎蔥油餅，代表他對過去的態度已有明顯改變。

  • 他認為節目製作不易，自己也做過幕後工作，所以希望大家多給鼓勵，不要無限上綱；浩子也替剪接師與團隊發聲，呼籲外界理性討論。

大S 隋棠

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