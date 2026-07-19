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帶夫工作遭質疑公私不分 曾沛慈：他是音控「第一人選」

娛樂新聞組／ 綜合報導
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曾沛慈「帶夫工作」遭質疑公私不分，她親上火線指老公是音控第一人選。 （取材自微博...
曾沛慈「帶夫工作」遭質疑公私不分，她親上火線指老公是音控第一人選。 （取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：曾沛慈被質疑帶丈夫到中國工作，遭批公私不分。
  • 重點二：她澄清邀請孫立衡任音控，是因專業與熟悉聲音需求。
  • 重點三：曾沛慈盼外界停止揣測，強調尊重、祝福與愛的態度。

台灣女歌手曾沛慈參加「乘風2026」（浪姐7）奪冠後，在中國人氣暴漲，工作及代言邀約不斷，不過近日有中國粉絲不滿她屢次帶著丈夫到中國工作，認為這是公私不分，19日清晨她在微博發長文說明，邀請丈夫來擔任音控，強調一切都是自己主動邀請，並非公私混淆，而是基於專業考量，希望能為觀眾帶來最好的舞台表現。

「噓！星聞」報導，曾沛慈的丈夫孫立衡是約書亞樂團的團長，夫妻倆同在音樂圈打拚多年，因此她表示，丈夫是她目前合作過、最了解她聲音需求的人，能迅速為其調整。也透露過去自己曾與不少內場音控合作，也曾一一嘗試不同人選，但最終認為丈夫的專業能力最符合自己的需求，因此成為她的第一選擇。

她也坦言，為了顧及粉絲感受，已經盡可能保持低調，並非認為夫妻合作需要刻意隱藏，。曾沛慈直言：「我們是結了婚的夫妻，這是事實；我們也可以是工作夥伴，對我來說，這也是再正常不過的事。」

針對外界質疑「公私不分」，曾沛慈則澄清，自己平時連家人、朋友的生活照都極少公開分享，因此並不存在刻意將私事帶入工作的情況。她表示，丈夫只是一直支持她的每一個決定，只要她提出需求，對方都會盡力協助。

曾沛慈進一步透露，丈夫本身也有自己的工作，若不是她主動邀請，丈夫根本不會出現在工作現場，甚至有時還因此占用了對方原本的工作時間。

最後，她也希望相關討論能就此告一段落，並表示：「尊重、祝福、愛，是我很希望自己能好好活出來的。」她期盼大家把注意力放在真正重要的事情上，而不是過度延伸揣測或批判。

曾沛慈強調，她理解並尊重粉絲的感受，同時也希望大家能尊重她對工作與舞台品質的選擇。她最後向粉絲致謝，並呼籲外界不要誤解她的發文內容，強調自己始終感謝大家的支持，只是不希望任由各種揣測與誤解持續發酵，認為這樣「不是好事，也不健康」。

精華 FAQ

  • 主要因她多次帶著丈夫孫立衡到中國工作，引發部分粉絲不滿，認為她把私人關係帶入工作場合，因此在網路上掀起「公私不分」的討論。

  • 她表示丈夫是合作過最了解她聲音需求的人，能快速調整音控效果；過去也嘗試過其他人選，最後認為丈夫的專業最符合需求，因此選他當第一人選。

  • 她希望相關討論到此為止，認為重點應放在工作與舞台表現上，而不是持續揣測私事；她也強調自己重視粉絲感受，但更希望被尊重工作選擇。

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