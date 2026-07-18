台灣美女網紅病逝 35歲黃穗曾被斷言「只能活3個月」抗癌奇蹟畫句點

黃橞堅強抗癌3年多，鼓勵了很多病友。（取材自黃橞IG、Threads）

台灣抗癌網紅黃穗（黃橞）31歲時確診第四期「泌尿上皮細胞癌」，當時醫師曾評估她僅剩約3個月壽命，但她憑藉堅強意志與病魔奮戰超過4年，並一路透過社群分享抗癌歷程，鼓勵無數病友。令人遺憾的是，家屬18日證實，她已於17日清晨離世，享年35歲，消息曝光後讓許多一路陪伴她的網友不捨哀悼。

黃穗的妹妹透過她的社群平台發文表示，姊姊已於7月17日清晨安詳離開，不再受病痛折磨，未來帳號也將停止更新，同時感謝大家多年來的關心與支持。隨後，黃穗的母親也在留言區寫下：「感謝大家對黃橞的鼓勵、追蹤與善言，她是我的好寶貝，忍受4年多病痛折磨，在7月17日早上6點56分帶著眼淚離開了我們，願她一路好走，感恩大家。」一字一句流露出母親對女兒深深的不捨，令人鼻酸。

回顧黃穗的抗癌歷程，她一直以積極樂觀的態度面對疾病，持續在社群平台分享治療心得與生活點滴，因此被許多網友封為「生命鬥士」。她曾坦言，化療帶來的痛苦遠超過自己的想像，甚至一度萌生放棄念頭，但仍選擇勇敢面對，也常提醒大家：「癌症 只有一次，但抗癌可能是一輩子的事。」她鼓勵民眾養成定期健康檢查的習慣，及早留意身體發出的警訊，也提醒規劃醫療保障的重要性。

即使生命走到最後階段，黃穗依舊沒有停止傳遞正向力量。她曾向粉絲分享：「請活在當下，珍惜身邊的人事物，因為你永遠不知道還能活多久。」如今這段話成了留給大家最珍貴的禮物。噩耗曝光後，大批網友湧入留言區悼念，感謝她多年來帶給病友勇氣與希望，也祝福她終於能卸下病痛，在另一個世界安息。