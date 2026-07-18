我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯電榮譽副董事長宣明智意識不清 送醫開刀

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

台灣美女網紅病逝 35歲黃穗曾被斷言「只能活3個月」抗癌奇蹟畫句點

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃橞堅強抗癌3年多，鼓勵了很多病友。（取材自黃橞IG、Threads）
黃橞堅強抗癌3年多，鼓勵了很多病友。（取材自黃橞IG、Threads）

台灣抗癌網紅黃穗（黃橞）31歲時確診第四期「泌尿上皮細胞癌」，當時醫師曾評估她僅剩約3個月壽命，但她憑藉堅強意志與病魔奮戰超過4年，並一路透過社群分享抗癌歷程，鼓勵無數病友。令人遺憾的是，家屬18日證實，她已於17日清晨離世，享年35歲，消息曝光後讓許多一路陪伴她的網友不捨哀悼。

黃穗的妹妹透過她的社群平台發文表示，姊姊已於7月17日清晨安詳離開，不再受病痛折磨，未來帳號也將停止更新，同時感謝大家多年來的關心與支持。隨後，黃穗的母親也在留言區寫下：「感謝大家對黃橞的鼓勵、追蹤與善言，她是我的好寶貝，忍受4年多病痛折磨，在7月17日早上6點56分帶著眼淚離開了我們，願她一路好走，感恩大家。」一字一句流露出母親對女兒深深的不捨，令人鼻酸。

回顧黃穗的抗癌歷程，她一直以積極樂觀的態度面對疾病，持續在社群平台分享治療心得與生活點滴，因此被許多網友封為「生命鬥士」。她曾坦言，化療帶來的痛苦遠超過自己的想像，甚至一度萌生放棄念頭，但仍選擇勇敢面對，也常提醒大家：「癌症只有一次，但抗癌可能是一輩子的事。」她鼓勵民眾養成定期健康檢查的習慣，及早留意身體發出的警訊，也提醒規劃醫療保障的重要性。

即使生命走到最後階段，黃穗依舊沒有停止傳遞正向力量。她曾向粉絲分享：「請活在當下，珍惜身邊的人事物，因為你永遠不知道還能活多久。」如今這段話成了留給大家最珍貴的禮物。噩耗曝光後，大批網友湧入留言區悼念，感謝她多年來帶給病友勇氣與希望，也祝福她終於能卸下病痛，在另一個世界安息。

精華 FAQ

  • 黃穗罹患的是第四期泌尿上皮細胞癌，31歲確診後病情相當嚴重，醫師曾評估她可能只剩約3個月壽命，但她仍努力治療並撐過4年多。

  • 家屬在18日證實，她已於7月17日清晨離世。妹妹透過社群表示她已安詳離開、不再受病痛折磨，帳號也將停止更新，並感謝外界長年關心。

  • 她常分享治療心得與生活點滴，提醒大家「癌症只有一次，但抗癌可能是一輩子的事」，也呼籲定期健康檢查、注意身體警訊並重視醫療保障。

癌症

上一則

「色，戒」男星淋巴癌驟逝 曾扮梁朝偉司機走紅 最後發文惹鼻酸

延伸閱讀

「色，戒」男星淋巴癌驟逝 曾扮梁朝偉司機走紅 最後發文惹鼻酸

「色，戒」男星淋巴癌驟逝 曾扮梁朝偉司機走紅 最後發文惹鼻酸
中歌手曲婉婷自爆6年前罹癌 忍痛「切除單邊乳房」

中歌手曲婉婷自爆6年前罹癌 忍痛「切除單邊乳房」
施南生病逝享壽75歲…徐克送前妻最後一程「好好道別」

施南生病逝享壽75歲…徐克送前妻最後一程「好好道別」
「歌手」走音成陰影 楊丞琳淚談低潮：大家不要心疼我

「歌手」走音成陰影 楊丞琳淚談低潮：大家不要心疼我

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

2026-07-13 13:46
吳綺莉罕見開直播談成龍。(取材自微博)

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

2026-07-15 19:37
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20

超人氣

更多 >
每天吃水煮蛋吃膩了？ 她搭配1物口感秒升級：一試成主顧

每天吃水煮蛋吃膩了？ 她搭配1物口感秒升級：一試成主顧
屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚

屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚
早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元

早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
世界盃／阿根廷舉福克蘭群島主權標語 白宮力挺：在美國有言論自由

世界盃／阿根廷舉福克蘭群島主權標語 白宮力挺：在美國有言論自由