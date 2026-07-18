許紹洋昔跑龍套 1部電影死4次 勇闖劉德華化妝間下場曝光

2001年「薰衣草」由陳怡蓉、許紹洋主演。（本報資料照片）

49歲許紹洋代表作為偶像劇「薰衣草」、「海豚灣戀人」，演藝重心移轉大陸多年，憑一首「花香」走遍大江南北。近日他分享昔日出道跑龍套，光電影「全職殺手」就死4次，殺青時鼓起勇氣走進男主角劉德華 房間求開示，想不到竟得以闢室密談45分鐘。

回憶剛入行時的低潮，許紹洋坦言當年一度陷入挫敗，甚至考慮放棄演藝夢。「那個年代要進演藝圈比現在困難得多，沒有選秀節目，也沒有太多機會，很多人還得靠背景、靠人脈」。他說，當時房租、手機費、生活開銷樣樣都要錢，父親眼見他遲遲沒有成績，也勸他：「如果真的沒有機會，就回來找一份正常工作吧。」

就在幾乎要放棄之際，他意外考進香港中國星電影公司的藝人訓練班，開始接受表演、唱歌、跳舞等課程訓練。結業後，學員們陸續被安排到電影劇組擔任臨演，包括謝霆鋒 、張柏芝 主演的電影「老夫子」，以及劉德華主演的電影「全職殺手」。

他笑說，自己在「全職殺手」裡「死了4次」，不停飾演被槍殺的路人。其中一場被劉德華開槍擊中的戲，背後還綁著爆破火藥，因為毫無經驗，也沒有戴耳塞，爆破瞬間震得他一度聽不見聲音，但還是硬著頭皮完成拍攝。

殺青後，其他人都離開了，他卻鼓起勇氣獨自走進劉德華的化妝間，希望向偶像請教。他回憶：「我告訴華仔，我從小就喜歡唱歌，也一直有明星夢。」沒想到劉德華沒有拒絕，反而花了將近45分鐘，和他分享新人該有的工作態度與進入演藝圈後應有的心理準備。

「當時真的很震撼，四大天王竟然願意花45分鐘跟一個默默無名的新人聊天。」他至今仍清楚記得劉德華當年說過的每一句話，也將那些叮嚀視為踏入演藝圈最重要的一課。

之後，他接到人生第一部電視劇「薰衣草」演出通知，起初甚至不知道自己要演的是什麼角色，直到進了劇組才發現，這竟然是自己正式踏入電視圈的第一部作品，當下的興奮與感動，至今仍難以用言語形容。