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網傳大S兒女遭冷落？小S氣炸回應：子虛烏有 完全捏造的

記者李姿瑩／綜合報導
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遭控對大S的兒女不聞不問，小S憤怒回應。（本報資料照片）
遭控對大S的兒女不聞不問，小S憤怒回應。（本報資料照片）

大S徐熙媛離世逾一年，網路謠言從未停止，日前微博上又流傳一則指控，稱小S「拒絕擔任大S子女的共同監護人」，並且指責徐家人對大S的兒女不聞不問。對此，小S憤怒回應「根本就是就是沒有這件事情」，希望不明事理的人不要再吵下去。

小S過去對於不實謠言鮮少大篇幅回應，但這次她真的氣炸，決定正面回擊澄清。她說：「我真的太氣了，因為如果是無聊的新聞，我是不會回應的，可是他們這個是完全子虛烏有捏造出來的，我才會覺得必須要讓大家知道真相。」

小S表示，家族內部從未有人提及共同監護大S小孩的事情，「而且在法律程序上，除非孩子的親生父親被依法停止親權，否則我是阿姨，根本無法成為共同監護人」。

徐家人也並未在大S雕像揭幕儀式中刻意冷落孩子，小S透露在儀式前，徐家早就主動邀請孩子們，至於孩子最終是否出席，他們都完全尊重。

小S強調全家人都深愛著大S留下來的兩個孩子，「一直以來你們都知道我的個性，我不想要再有多餘的新聞。一方面我也不希望再有事情影響我媽的心情，所以我想說讓它過去，可是這種子虛烏有，完全是捏造出來的新聞，不回應不行」。

她坦言家人還在喪親之痛中走不出來，但不回應不代表默認，「我如果不出來回應，大家以為是真的的話，那不是就混淆視聽嗎？所以我覺得一定要出來講」。

至於外界對於大S的遺產指手畫腳，小S更無言，「沒有什麼爭不爭遺產，遺產就是照法律規定，該誰拿就是誰拿，是要爭什麼」。

精華 FAQ

  • 不屬實。小S明確表示根本沒有這件事，家族內也從未討論過共同監護問題，相關說法是完全捏造的子虛烏有，她因此才決定公開澄清。

  • 沒有。小S說徐家在雕像揭幕儀式前就已主動邀請孩子參與，至於孩子最後是否出席，家人都尊重其選擇，並不存在刻意冷落或不聞不問。

  • 她認為不需要過度揣測，遺產與相關事項都應依法律規定處理，該誰拿就是誰拿，沒有什麼好爭的；她也希望外界不要再影響家人情緒。

徐熙媛 大S 微博

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