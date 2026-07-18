低調行善 「國民阿嬤」陳淑芳出道近70年「身上沒存款」

「國民阿嬤」陳淑芳曾透露「身上沒有存錢」。（本報資料照片）

金馬影后陳淑芳出道近70年，憑藉深厚演技與親切溫暖的形象，成為觀眾心中的「國民阿嬤」。多年來，她在演藝圈留下無數經典作品，但比起累積財富，她更在意如何將自己的力量回饋社會。過去她曾透露「身上沒有存錢」，背後原因曝光後，也讓不少人感受到她低調行善的人生態度。

據「噓！星聞」報導，陳淑芳去年在公開場合受訪時曾坦言，自己對物質生活沒有太多要求，平時穿著簡單，許多衣服都是朋友送的禮物，只要合適、喜歡就足夠。面對外界曾好奇她使用名牌包，她也曾笑著解釋，那些大多是身邊工作夥伴送的心意，若要自己花大筆金額購買，她寧願將這筆錢投入公益，幫助真正需要的人。

多年來，陳淑芳始終將公益放在人生重要位置。無論是重大災害救援，或是弱勢家庭、偏鄉孩童的需求，她都盡力投入。過去花蓮發生地震時，她也號召身邊好友共同募集善款，希望協助災民度過難關；此外，她長期關注偏鄉資源不足問題，透過實際行動傳遞關懷。

她也曾投入偏鄉孩童公益計畫，希望在開學前送上新鞋，讓孩子們穿著合腳的鞋子迎接新學期。對陳淑芳而言，公益不只是捐出金錢，更重要的是親自走近需要幫助的人。她曾分享，走進偏鄉與孩子互動，看見他們開心的笑容，自己也能獲得滿滿能量。

綜合媒體報導，陳淑芳近年獲得金鐘獎特別貢獻獎與金馬獎終身成就獎等肯定後，對於演出的要求也更加嚴格，希望每個作品都能符合獎項帶來的責任。不過，除了演藝工作外，她仍將大量心力放在公益服務上，將收入分為「生活開支」與「公益基金」兩個帳戶，即使收入受到影響，也不會輕易動用原本規劃幫助他人的資金。

據報導，高齡87歲的陳淑芳如今依然活躍於影壇，同時持續參與公益活動。她曾陪伴家鄉弱勢家庭孩子欣賞電影，對她而言，能與孩子分享快樂時光，也是人生中珍貴的回憶。她認為，演戲與助人都是生命中的重要使命，只要還有能力，就希望繼續帶給別人溫暖。

談到多年來究竟投入多少公益金額，陳淑芳總是選擇不計算。她去年受訪時曾直言，行善最重要的是心意，而不是數字多寡，「做善事只要有一顆善良的心。你給我100塊，我不嫌你少；你給我1萬塊，我不嫌你多。」在她眼中，公益不是比較誰做得多，而是讓更多人的力量匯聚起來，創造更大的改變。