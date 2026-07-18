「星空下的黑潮島嶼」亞影大獎入圍8項 罕見3男配同劇廝殺

黃河才剛受紐約電視節銀獎肯定，又以該劇再度入圍。（圖／客台提供）

2026亞洲影視內容大獎（ContentAsia Awards）近日公布入圍名單，客家電視旗艦劇集「星空下的黑潮島嶼」一舉入圍8項大獎，鍾欣凌、孫淑媚和丁寧等人主演的公視台語台「拜六禮拜」入圍最佳亞洲戲劇獎，洪毓璟以公視台語台「夾縫人生」入圍最佳男主角。

客台成為本屆單一節目入圍最多的最大贏家，「星空下的黑潮島嶼」此次入圍包括「亞洲單一市場最佳電視劇」、「亞洲最佳電視劇導演」、「電視劇最佳攝影」、「亞洲最佳聲音設計」、「亞洲影視節目最佳原創歌曲」（〈神的回信〉），以及「亞洲電視節目／影集最佳男配角」3席提名。其中最受矚目的，莫過於黃河、夏騰宏、劉承恩同時入圍男配角，形成「同劇廝殺」的罕見局面，也展現劇中演員群整體演技受到國際評審高度肯定。

據了解，今年最佳男配角更出現少見的「超額入圍」情況，評審討論時各有支持人選、意見難分高下，最後讓更多優秀演員共同角逐獎項。黃河、夏騰宏、劉承恩除了彼此競爭，還將對上陸劇「太平年」朱亞文、星馬年度大戲「小娘惹之翡翠山」鄧偉德，以及「九如一家人」黃冠智等強勁對手，競爭相當激烈。

此外，「星空下的黑潮島嶼」也將與白宇、周雨彤主演的歷史大劇「太平年」正面交鋒。「太平年」今年入圍7項，緊追在「黑潮」之後，雙方將在原創歌曲、攝影及男配角等3項大獎碰頭；而入圍4項的星馬旗艦劇「小娘惹之翡翠山」，則將在「亞洲單一市場最佳電視劇」及男配角獎項與「黑潮」展開跨國對決，話題十足。

得知作品獲得8項提名，導演王傳宗表示，能夠入圍亞洲影視內容大獎，對整個團隊而言是非常珍貴的肯定。「這部戲能跨越國界與語言，走進不同國家觀眾心中，證明真誠的故事始終是戲劇核心。影像不只是記錄歷史，更能讓不同文化的人彼此理解、共感。」他也感謝所有台前幕後夥伴及觀眾支持，直言這份榮耀屬於每一位相信故事力量的人。

甫以本劇獲得紐約電視節銀獎肯定的黃河，再度憑藉飾演羅有德醫生入圍男配角。他表示，團隊能入圍8項大獎，自己感到萬分榮幸，也感謝每位夥伴共同完成這段旅程，「希望這部作品能像夜空中的星辰，靜靜閃耀，撫慰並照亮每一個曾感到孤單的靈魂。」

夏騰宏則將功勞歸給團隊，認為入圍是極大的鼓勵，也感謝監製、製作人與導演的信任，讓他有信心完成角色。他表示，演員在螢幕前的綻放，都是整個團隊共同凝聚的成果，能和這麼優秀的團隊合作，深感榮幸。

首次跨足影視演出的劉承恩也說，入圍最佳男配角讓戲裡的「王章班長」被更多人看見，也讓更多觀眾認識自己。從京劇轉戰戲劇演出，這次入圍對他而言是極大的鼓勵，也期盼透過角色，傳遞人與人真誠相待、彼此感動的力量。

黃冠智以「九如一家人」入圍男配角，他感到很驚喜很開心：「能有這份殊榮要歸功於劇組每一位幕前幕後的團隊夥伴，感謝大愛電視台，郭春暉導演、製作人以及「九如一家人」螢火蟲家族。還要特別感謝李杏娘娘和鐙輝哥，因為有很棒的對手演員引導，我才能更專注更放鬆的享受當下。」