15年婚姻融化高冷女神 林熙蕾認了婚後「學會放手」

林熙蕾接受節目訪問。（圖／喜鵲娛樂提供）

「電眼女神」林熙蕾日前接受GOODTV「妳今天好嗎」的專訪，首度分享童年故事，以及一路走來的人生歷程。她談起自己從小習慣獨立、凡事照顧他人，到婚後學會「放手」、接受陪伴，終於重新理解幸福與愛的真正模樣。

林熙蕾多年來給人優雅、自信的印象，也常讓外界認為她高冷、難以親近。她坦言，這其實只是源於從小養成的獨立個性，凡事習慣按照自己的步調，不刻意迎合他人，也不喜歡麻煩別人

她回憶，大學畢業後便踏入演藝圈，第一部電影就與天王劉德華 合作，在毫無包袱的狀態下展開演藝之路。她笑說，當時的自己就像一張白紙，因為沒有太多想法，也不懂得緊張，反而能夠更放鬆地投入每一次演出。即使身處聲光十色的演藝圈，她始終維持規律作息，堅持早睡早起，數十年來始終如一，展現高度的自律與自我管理。

節目中，林熙蕾罕見提及童年故事。在整理父親留下的信件時，她看見自己十歲時寫給父親的一封信，驚覺自己從小就是家中的「照顧者」。她習慣察言觀色、凡事先想到別人，總是默默承擔責任，甚至為了家人壓抑自己的需求，也因此養成獨立又堅強的性格。

林熙蕾透露，那封信中雖然寫著對哥哥的小抱怨，卻仍不忘叮囑父親要照顧身體，字裡行間流露出超齡的體貼與責任感，讓她重新認識童年的自己，也深受觸動。

她也聊到，認識先生之後，因為先生很活潑很愛聊天。自己也變得比以前活潑。而婚後的林熙蕾也開始學習另一門人生功課，不再什麼事都自己扛，而是懂得讓另一半參與。

如今一轉眼她已結婚15年，成為了兩個孩子的媽。林熙蕾分享夫妻相處的智慧，從分工做家事、共同教養孩子，到刻意保留空間讓先生發揮，逐漸體會到，幸福的婚姻不是一個人把所有事情做好，而是彼此都能感受到「被需要」，共同承擔、一起成長。

面對童年的自己，她沒有遺憾，也不後悔。她相信每一次犯錯、每一段經歷，都塑造了今天的自己；而她最希望留給孩子的，不是完美，而是勇敢成長、願意體貼別人的能力。