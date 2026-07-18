我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

金正恩不再是唯一偶像 北韓人冒死追K-pop：我們的呼吸孔

15年婚姻融化高冷女神 林熙蕾認了婚後「學會放手」

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林熙蕾接受節目訪問。（圖／喜鵲娛樂提供）
林熙蕾接受節目訪問。（圖／喜鵲娛樂提供）

「電眼女神」林熙蕾日前接受GOODTV「妳今天好嗎」的專訪，首度分享童年故事，以及一路走來的人生歷程。她談起自己從小習慣獨立、凡事照顧他人，到婚後學會「放手」、接受陪伴，終於重新理解幸福與愛的真正模樣。

林熙蕾多年來給人優雅、自信的印象，也常讓外界認為她高冷、難以親近。她坦言，這其實只是源於從小養成的獨立個性，凡事習慣按照自己的步調，不刻意迎合他人，也不喜歡麻煩別人

她回憶，大學畢業後便踏入演藝圈，第一部電影就與天王劉德華合作，在毫無包袱的狀態下展開演藝之路。她笑說，當時的自己就像一張白紙，因為沒有太多想法，也不懂得緊張，反而能夠更放鬆地投入每一次演出。即使身處聲光十色的演藝圈，她始終維持規律作息，堅持早睡早起，數十年來始終如一，展現高度的自律與自我管理。

節目中，林熙蕾罕見提及童年故事。在整理父親留下的信件時，她看見自己十歲時寫給父親的一封信，驚覺自己從小就是家中的「照顧者」。她習慣察言觀色、凡事先想到別人，總是默默承擔責任，甚至為了家人壓抑自己的需求，也因此養成獨立又堅強的性格。

林熙蕾透露，那封信中雖然寫著對哥哥的小抱怨，卻仍不忘叮囑父親要照顧身體，字裡行間流露出超齡的體貼與責任感，讓她重新認識童年的自己，也深受觸動。

她也聊到，認識先生之後，因為先生很活潑很愛聊天。自己也變得比以前活潑。而婚後的林熙蕾也開始學習另一門人生功課，不再什麼事都自己扛，而是懂得讓另一半參與。

如今一轉眼她已結婚15年，成為了兩個孩子的媽。林熙蕾分享夫妻相處的智慧，從分工做家事、共同教養孩子，到刻意保留空間讓先生發揮，逐漸體會到，幸福的婚姻不是一個人把所有事情做好，而是彼此都能感受到「被需要」，共同承擔、一起成長。

面對童年的自己，她沒有遺憾，也不後悔。她相信每一次犯錯、每一段經歷，都塑造了今天的自己；而她最希望留給孩子的，不是完美，而是勇敢成長、願意體貼別人的能力。

精華 FAQ

  • 她表示這其實來自從小養成的獨立個性，凡事習慣照著自己的步調走，不刻意迎合別人，也不喜歡麻煩他人，因此外界才會覺得她較有距離感。

  • 她在整理父親留下的信件時，看到10歲時寫給父親的信，發現自己從小就是家中的照顧者，總會先替別人著想，甚至壓抑自己的需求來承擔責任。

  • 她認為婚姻不是一個人把所有事情做好，而是彼此都能感受到被需要，因此她學會讓另一半參與家務與教養，透過分工與尊重一起成長。

劉德華

上一則

「小鬼當家」布倫達弗里克逝世 享壽81歲 深受奧斯卡魔咒所苦

下一則

網傳大S兒女遭冷落？小S氣炸回應：子虛烏有 完全捏造的

延伸閱讀

神預言IU、李鐘碩分手 巫師直言「緣分已盡」：女神37歲嫁真命天子

神預言IU、李鐘碩分手 巫師直言「緣分已盡」：女神37歲嫁真命天子
李之勤16年婚姻倒吃甘蔗 自己「來不及生」如今樂當外婆

李之勤16年婚姻倒吃甘蔗 自己「來不及生」如今樂當外婆

小S認了 曾和女兒聯手騙老公 Elly揭和爸媽相處方式

小S認了 曾和女兒聯手騙老公 Elly揭和爸媽相處方式
「歌手」走音成陰影 楊丞琳淚談低潮：大家不要心疼我

「歌手」走音成陰影 楊丞琳淚談低潮：大家不要心疼我

熱門新聞

羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

2026-07-13 13:46
田曦薇剛出道時就被公認是甜妹。(取材自微博)

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

2026-07-10 21:33
吳綺莉罕見開直播談成龍。(取材自微博)

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

2026-07-15 19:37

超人氣

更多 >
向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長
某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋

某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋
柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料

柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料