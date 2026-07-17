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明道不留名牌包給兒子 哽咽親揭背後原因被讚「富養」

娛樂新聞組／綜合報導
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明道談育兒觀突哽咽，拒留名牌包。 （取材自微博）
明道談育兒觀突哽咽，拒留名牌包。 （取材自微博）

台灣藝人明道近日分享包包收藏時，意外曝光與兒子的溫馨互動，不僅透露10年Dior旅行包曾被兒子當成「磨牙棒」啃壞，更談及自己的育兒理念。他坦言不會把名牌包留給孩子，而是希望傳承自己累積的音樂、電影與書籍，以及看待世界的思想，說到動情處更一度哽咽落淚，引發大批網友感動直呼：「這才是真正的富養。」

據「噓！星聞」報導，在介紹包包的過程中，明道展示了一款隨身使用長達十年的Dior旅行包。他爆料這款包包原本能用更久，但「手把被我兒子啃壞了」。原來在兒子兩歲時，曾調皮地把這款名牌包的手把當成磨牙工具不停啃咬。

面對價值不菲的包包受損，明道展現了驚人的包容力，他笑說：「我其實不以為意，包包對我來說就是裝東西的。」雖然最後在妻子的堅持下才換了新包，但這段「啃包往事」也側寫出明道對兒子的寵溺與不拘小節的性格。

當被問及是否會將這些名牌包留給兒子時，明道果斷拒絕。他認為物質的傳承毫無意義，真正想留給兒子的，是他在台北家中那個充滿音樂、電影與書籍的房間。

明道感性表示，那個房間裝載了他從年輕到現在所有的精神食糧，包括最好的碟片、CD和藏書。他哽咽地說：「我唯一希望留給我兒子的，就是你爸的腦袋，是透過這一些東西建立起來的。」

說到這段話時，明道突然情緒激動，眼眶泛紅地抹去淚水，自嘲：「怎麼突然有點想哭，好奇怪。」他強調，比起昂貴的包包或財富，他更希望兒子能透過這些影音與文字，理解父親看待世界的眼光與思想。

「其他這都不重要。」明道這番感性的告白，道出了一個父親最深切的期盼：比起名牌包帶來的光鮮，他更希望孩子能繼承那份豐盈的精神世界。這段影片也讓無數網友動容，紛紛留言：「這才是最高級的富養」、「明道是一個很有思想的父親」。

精華 FAQ

  • 他認為物質本身沒有太大傳承意義，包包只是拿來裝東西的。他更在意能留給孩子的是精神層面的養分，而不是外在的名牌與財富。

  • 明道透露，這款用了10年的Dior旅行包，曾被2歲的兒子當成磨牙工具啃咬，導致手把被啃壞。雖然包包受損，他本人其實並不在意。

  • 他希望傳承的是自己多年累積的音樂、電影、書籍與看世界的思想，認為這些內容塑造了他的腦袋與價值觀，也更值得讓孩子延續。

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