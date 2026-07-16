張孝全紐約亞洲影展獲獎 深度安靜、盛夏光年同步放映

電影「深度安靜」導演沈可尚（左2）與演員張孝全（右2），出席映後座談。（駐紐約台北文化中心提供）

紐約亞洲影展日舉辦台灣電影之夜活動，獲得亞洲之星大獎的演員張孝全出席領獎，他說獲獎是對演員最大的鼓勵。張孝全主演的「深度安靜」與早期作品「盛夏光年」在影展期間放映，吸引不少跨國影迷到場。

第25屆紐約亞洲影展（New York Asian Film Festival）15日舉辦台灣電影之夜，並於林肯中心電影協會（Film at Lincoln Center）舉行電影「深度安靜」北美首映。

首映前的台灣電影之夜酒會，吸引影展貴賓、產業人士、媒體及文化界代表出席。台灣影人與國際電影工作者就創作、影展及國際合製等交流，深化文化連結，也為台灣電影拓展國際合作契機。

駐紐約台北文化中心發布新聞稿指出，活動期間頒發影展最高榮譽之一的「亞洲之星大獎」（Screen International Star Asia Award）給演員張孝全，表彰他20多年深耕華語影壇，持續拓展亞洲電影國際影響力的卓越成就。

張孝全表示，獲得亞洲之星大獎真的非常開心，也是對演員最大的鼓勵。他回顧，從「盛夏光年」到「深度安靜」，一路遇見許多優秀導演與合作夥伴，讓自己更加確信對表演的熱愛。

紐約亞洲影展總監傑米爾（Samuel Jamier）表示，亞洲之星大獎為影展最具代表性的榮譽之一，歷年僅頒發予兼具藝術成就、國際知名度及票房號召力的亞洲重量級影人，歷屆得主包括香港演員謝霆鋒、古天樂，及日本男星阿部寬。今年影展除選映「深度安靜」，也特別安排「盛夏光年」4K數位修復版放映，向張孝全多年來的演藝成就致敬。

「深度安靜」由沈可尚執導，張孝全、林依晨等主演，聚焦家庭創傷、照顧責任與親密關係中的情感修復，以層層推進的敘事，刻劃人物內心世界，探討當代社會的重要議題。

導演沈可尚表示，這原是一項紀錄片計畫，歷經多年田野調查，深入訪談家庭創傷倖存者及家人，因不願讓真實人物再次暴露於鏡頭前承受傷痛，最終決定改以劇情片形式創作，將多年累積的生命故事轉化為虛構角色。

新聞稿指出，張孝全與觀眾分享閱讀劇本後便受故事打動，很快決定加入演出，他提到，沈可尚延續紀錄片工作方式，每場戲開拍前會讓全劇組安靜10秒甚至更久，「一開始覺得有點不習慣，後來才發現，深度安靜不只屬於演員，而是整個劇組一起沉浸在角色與故事中」。

本屆影展台灣璞玉單元自開幕以來受國際觀眾關注。電影「恨女的逆襲」日前完成北美首映，導演映後分享源自拍攝女子拳擊手紀錄片的經驗，並結合對家庭關係長期觀察，以真實人物故事為靈感，打造拳擊競技與家庭情感的寫實作品。

短片「她沒說的事」也舉行世界首映，導演透過少女視角探討創傷經驗、女性凝視與自我詮釋。

台灣演員張孝全出席紐約亞洲影展活動，獲頒亞洲之星大獎，感謝從影以來合作夥伴。（駐紐約台北文化中心提供）