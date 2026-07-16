台灣首部虛擬偶像選秀 Lulu對空氣主持自嘲很像瘋子

虛擬偶像選秀節目VPOP ASIA 7月18日首播，主持人Lulu黃路梓茵(右二)自嘲對空氣主持像是瘋子。(中央社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台灣首部虛擬偶像選秀節目VPOP ASIA正式開播。

台灣首部虛擬偶像選秀節目VPOP ASIA正式開播。 重點二： Lulu首度對空氣主持，自嘲現場表現像瘋子。

Lulu首度對空氣主持，自嘲現場表現像瘋子。 重點三：節目集結15名虛擬練習生，搭配真人評審與樂隊。

台灣首部虛擬偶像選秀節目VPOP ASIA在18日開播，主持人Lulu黃路梓茵首度挑戰「對空氣主持」，她自嘲在錄影現場太像瘋子，也分享近期頻繁出國度假就是因為上半年壓力太大。

全新的選秀節目VPOP ASIA有15名虛擬練習生登場，搭配真人主持人、真人評審、真人樂隊錄製伴奏，每集節目有不同組合的評審見證評選，包括ØZI、陳星翰、彭佳慧、韋禮安、葛仲珊、蕭煌奇、戴愛玲等人，主持人則由Lulu黃路梓茵擔綱。

節目畫面將是主持人Lulu與選手的3D虛擬形象互動，Lulu日前和節目監製劉思銘、陳鎮川一起出席宣傳記者會。Lulu首次對著空氣主持，提起這前所未有的經驗，她笑說，「如果在錄影現場從旁邊看我，真的會想關心我的精神狀況，因為我看起來太像瘋子了。」

Lulu表示得對空氣做出各種情緒反應，「實際上，舞台上只有我，所以必須有個Monitor輔助我調整視線，有些虛擬偶像身高190公分，我眼神就要往上看，有些設定150，就要往下看。站在我前面或後面，我的眼神都要跟著，有時候他們要抱我、要擊掌，我也要配合，又不能被發現一直在盯Monitor，滿好玩的。」

製作虛擬偶像選秀節目難度頗高，劉思銘談及克服版權問題，節目全新改編近30年共120首華語流行經典歌曲，他表示，「我們不是在做懷舊的復刻，我們是在做未來的創造。」

Lulu剛從馬爾地夫回來，她表示，近來很常旅遊是因為壓力太大，她笑說，「真的要適時一直出國，你們看我現在瘋狂出國，就知道我前面壓力有多大。」不過現在真的要收心認真工作了。

虛擬偶像選秀節目VPOP ASIA將於18日播出，監製劉思銘（中）、陳鎮川（左二）、製作人郭嘉霖（左）、主持人Lulu黃路梓茵（右二）以及擔任評審之一的剃刀蔣（右一）14日在記者會亮相。(中央社)