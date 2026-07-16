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黃大煒死後不平靜 女友嚴斥3人行同住謠言：侮辱了我們

記者林士傑／綜合報導
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黃大煒(中)生前跟Vicky(右)、音樂人POLO形影不離。(取材自Instag...
黃大煒(中)生前跟Vicky(右)、音樂人POLO形影不離。(取材自Instagram)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：周刊爆料黃大煒、Vicky與POLO同住多年，引發三人關係揣測。
  • 重點二：Vicky強烈否認戀情與同住傳聞，指控爆料內容侮辱亡者與親友。
  • 重點三：她透露家屬失聯與自身病況惡化，仍盼外界停止造謠讓逝者安息。

黃大煒近來移居夏威夷，上月由姊姊委託律師宣布過世，生前經紀人兼女友Vicky全被蒙在鼓裡，緊急委託律師處理。黃大煒死後仍不平靜，周刊爆料他跟Vicky以及好友POLO關係匪淺，且兩人住在一起多年，當黃大煒半年前移居夏威夷後，都是POLO陪在Vicky身旁，讓Vicky相當生氣，立刻澄清謠言。

「鏡週刊」報導說只要有聚會，黃大煒、Vicky、POLO都是三人同行，還有人質疑「Vicky與POLO是不是在一起」，但被他們的友人否認。報導還說Vicky與POLO同住長達14年，反而跟黃大煒分居樓上、樓下，各自享有個人空間，且表面上看起來黃大煒跟他們和平相處，實際上卻是忍氣吞聲。

對於被周刊報導與POLO有感情關係，Vicky相當痛心，「我只能說在如此傷痛不捨的時刻，我們相信所有認識我們或曾合作過的人都很清楚，這種惡意、躲在幕後不斷主動對特定媒體爆料不實的謠言，不但侮辱剛過世的黃大煒，也侮辱了我及POLO，更侮辱了我們三人的所有家人及親友們。」

Vicky(左)仍相當思念過世的黃大煒。(取材自Instagram)
Vicky(左)仍相當思念過世的黃大煒。(取材自Instagram)

Vicky提到POLO自美來台已有16年時間，且黃大煒過去受訪聊過相當欣賞POLO的人品以及才華，彼此是共同創作、錄音製作的音樂總監和製作人及好朋友，像是「化外之醫」片尾曲「The Way I Feel」就是POLO擔任音樂總監、製作人以及編曲，她說爆料者刻意選在黃大煒過世無法回應時惡意散播謠言，「這種人除了無良、無知之外，其居心與黃大煒的死因一樣離奇詭異」。

而她跟黃大煒在14年前一起造訪POLO在西雅圖的家族聚會，當時POLO的藝術家外公陸君歐當場提筆寫下「黃大煒」，書法珍品在其過世後成為黃大煒的Logo，顯見他們與POLO家族的深厚情誼。

Vicky談到三人之間的家人都互相認識，且POLO家族跟黃大煒家族是世交關係，沒想到卻遭爆有不為人知的情愫，Vicky說POLO非常傷心，自己跟媽媽則是天天以淚洗面，難過表示：「怎麼可能有人在這個時候還能做這種沒良心的事？等黃大煒過世後才來爆料，惡意散播不實謠言。」

Vicky談到現在的心情很亂，尤其黃大煒的兩個姊姊徹底神隱，不僅不理會黃大煒的弟弟訊息以及電話，且完全避不見面，她說「弟弟已委任美國律師處理」。而積極對抗胃部腫瘤的她相當思念黃大煒，生活卻一再受到打擊，現在體重低於40公斤，但她堅強表示：「我還是得面對，我不會躲也不能躲，邪不勝正的！我只希望黃大煒一切安好，能安心好好地走。」

黃大煒(左)生前跟張鈞甯合作拍戲，POLO(右)也陪在一旁。(圖／摘自IG)
黃大煒(左)生前跟張鈞甯合作拍戲，POLO(右)也陪在一旁。(圖／摘自IG)

精華 FAQ

  • 報導指稱黃大煒、女友Vicky與好友POLO常三人同行，甚至暗示Vicky與POLO有感情關係，還聲稱兩人同住多年，與黃大煒則分居樓上樓下。

  • Vicky強烈否認相關說法，認為爆料是在黃大煒過世、無法回應時刻意散播不實謠言，並痛批此舉不只侮辱亡者，也傷害她、POLO及兩方家人親友。

  • Vicky表示自己正積極對抗胃部腫瘤，體重已低於40公斤，心情也因黃大煒離世與家屬失聯而十分混亂，但她仍強調會堅強面對，盼外界停止惡意造謠。

夏威夷

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