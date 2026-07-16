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小S認了 曾和女兒聯手騙老公 Elly揭和爸媽相處方式

記者林怡秀／綜合報導
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小S(左)對女兒Elly(右)可以演出伊藤潤二的作品十分感動。（圖／東森綜合台提...
小S(左)對女兒Elly(右)可以演出伊藤潤二的作品十分感動。（圖／東森綜合台提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：小S與大女兒Elly同台，慶祝《小姐不熙娣》播出第1000集。
  • 重點二：Elly首度以演員身分宣傳新戲，並聊到爸媽像朋友般相處。
  • 重點三：小S自爆常與女兒聯手瞞老公，也感嘆家人詮釋心中神作。

小S（徐熙娣）、派翠克主持的「小姐不熙娣」，今迎來極具里程碑意義的第1000集。為慶祝這一刻，製作單位特別祭出重磅企畫，邀請小S的大女兒Elly（許曦文）擔任神祕嘉賓，獻出母女倆在綜藝節目上的合體首秀。Elly此次也首度以演員身分亮相，大方宣傳自己出演的改編自恐怖大師伊藤潤二作品的新戲「聰明鎮」。

談及父母婚姻，小S坦言面對網友時常唱衰她的婚姻感到無奈，便趁機問女兒：「在妳眼中，爸爸媽媽到底是怎樣的夫妻？」Elly甜笑表示，爸媽的相處既甜蜜又像朋友：「直到現在，他們每天講早安、晚安都還是會加上『寶貝』，也會一起躺在沙發上追劇。」Elly更透露，爸媽與三個女兒間完全沒有長輩架子，宛如朋友般的相處模式，讓她倍感自在。

而在「真心話環節」，派翠克貼心準備耳機讓小S戴上，試圖讓Elly能毫無壓力地吐露心聲。Elly反手爆料爸爸許雅鈞對她出門玩管很嚴，所以她常私下拜託媽媽「套好招」，母女聯手騙爸爸說是去朋友家。當小S摘下耳機後心虛招認：「她常常要我跟她一起瞞著爸爸，爸爸確實到現在都不知道，而且應該騙過不只一次吧！」Elly見狀驚呼：「我就只有那一次！」派翠克隨即抓到漏洞：「所以其他次是別人騙的（其他女兒）？媽媽妳自己爆料了啦！」尷尬真相讓小S當場笑翻。

節目最後，眾人來到充滿懷舊情懷的漫畫店。小S感性透露，小時候放假最喜歡窩在漫畫店裡，當時最愛的浪漫愛情漫畫是「流星花園」，而恐怖漫畫中最崇拜的作者則是伊藤潤二。命運奇妙的是，當年不愛看漫畫的大S（徐熙媛），被找去主演「流星花園」紅遍亞洲，讓當時的小S極度嫉妒，多年後，女兒Elly竟出演了她最愛的伊藤潤二作品。小S感嘆：「真心覺得老天爺對我真的很好，自己深愛的兩部神作，竟然都由最深愛的家人來詮釋。」她更忍不住大力誇讚Elly演得跟漫畫裡一模一樣。

精華 FAQ

  • 節目為慶祝第1000集，特別邀請小S的大女兒Elly擔任神祕嘉賓，完成母女倆在綜藝節目的合體首秀，也讓她首度以演員身分公開宣傳新作品。

  • Elly表示爸媽感情甜蜜又像朋友，連每天早晚問候都會叫彼此「寶貝」，也常一起躺在沙發追劇；和3個女兒之間同樣沒有長輩架子，讓她相當自在。

  • 她承認女兒常請她一起騙爸爸，對外說是去朋友家玩，其實是偷偷出門；小S還笑說這種事不只發生1次，直到現在丈夫許雅鈞都不知道。

小S

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