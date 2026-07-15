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76歲翁倩玉人生字典沒有退休2字 每天一句話撐過60年

記者許晉榮╱綜合報導
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翁倩玉說，人生的後半段最能散發光芒。(記者林士傑／攝影)
翁倩玉說，人生的後半段最能散發光芒。(記者林士傑／攝影)

76歲的翁倩玉在出道60周年之際，宣布將於8月29日、30日在台北國際會議中心（TICC）舉辦「陽光般的60周年演唱會-時間之歌」，談起一路走來的心情，她語氣堅定：「我的人生沒有『退休』這兩個字。」更透露自己常靠著一句「我可以」撐過每次挑戰。

上周赴台，翁倩玉因巴威颱風一度受困飯店兩天。她笑說，雖然無法外出，但完全沒有閒著，不僅忙著修改即將出版的新書內容，也持續準備60周年演唱會新歌。

好友沈文程也驚喜現身站台祝賀，除了親見偶像，也分享自己將把「國際沈文程日」系列演唱會帶到台南。翁倩玉也表示，這次演唱會和以往最大的不同，就是會把自己的人生故事搬上舞台，「希望大家來看演唱會，就像翻閱我的人生故事書一樣」。

除了演唱會，她去年主演的電影「陽光女子合唱團」大受好評，讓不少人期待她繼續拍戲，她也毫不猶豫說：「當然想！」被問未來最想挑戰的角色，翁倩玉立馬吐出「喜劇」兩字，「其實我私下很好笑，喜劇也是最困難的表演，而且愈認真演，反而愈好笑」。

接下來的60周年巡演將橫跨台灣、日本等地，會不會擔心體力吃不消？翁倩玉搖著頭說：「從不讓『做不到』的念頭停留太久。如果一直告訴自己『我不行』、『我吃不消』，身體真的會相信耶！」於是她只能不斷提醒自己：「我要告訴自己，我可以。因為當心裡相信自己做得到，身體也會準備好迎接挑戰。」

人生已進入下半場，翁倩玉豁達地以夕陽作比喻，「很多人以為太陽快下山了，但其實夕陽才是一天最美的時候」。她認為，人生到了後半段，就像夕陽一樣，不是逐漸黯淡，而是最能散發光芒、分享經驗、傳承價值的時刻。

所以當被問到是否會想退休，翁倩玉才能毫不猶豫說：「我的人生沒有『退休』這兩個字。」

翁倩玉此次3地演唱會都有嘉賓助陣，台北場有白冰冰站台，台中場暫時保密，日本場則邀來演歌天后小林幸子以及中村雅俊擔任嘉賓，談起小林幸子，翁倩玉笑說：「我15歲就認識她了，這次日本演唱會需要客串，我直接問她可不可以來，她馬上說『OK，可以啊』！老朋友就是這樣。」

翁倩玉(左)宣布將在台北舉辦演唱會，好友沈文程特地站台。(記者林士傑／攝影)
翁倩玉(左)宣布將在台北舉辦演唱會，好友沈文程特地站台。(記者林士傑／攝影)

精華 FAQ

  • 她為慶祝出道60周年，將於8月29日、30日在台北國際會議中心舉辦演唱會，並把人生故事搬上舞台，讓觀眾像翻閱她的人生故事書一樣認識她。

  • 她直言自己的人生沒有「退休」兩字，認為不要讓「我不行」的念頭停留太久，因為只要心裡相信「我可以」，身體也會跟著準備好迎接挑戰。

  • 除了台北場有白冰冰站台，日本場還邀來小林幸子與中村雅俊，她也透露最想挑戰喜劇，並期待在電影與舞台上持續發揮影響力。

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