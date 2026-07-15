挺過婚變 李易、六月更甜了 攜手遊濟州島頻放閃

李易(後)和六月到濟州島度假，宛如熱戀中情侶。(圖／李易提供)

台灣藝人李易和六月(蔡君茹)2024年差點離婚，在簽字前一刻落淚踩煞車，夫妻倆剛過完結婚15周年紀念日，日前也到南韓 濟州島度假，在泳池甜蜜熱吻，宛如熱戀中情侶。

李易和六月泡在泳池閉眼親親，看起來幸福感飽滿。李易透露：「她有露乳溝的照片，但我私藏，不給別人看。」六月笑說：「我最近胖了，哪裡都長肉。」現在的她很少接觸電視和社群，專心陪兒女，小孩大了，不好再Po，他們一個要念國中，一個高年級，要好好把握現在的時間，只想享受親子 生活跟保存健康」。

去年14周年時，六月透露夫妻倆「每天大吵小吵，架沒少過」，但有認知「這就是婚姻」，也堅定表示「我們絕對不會離婚，永遠都不會」；如今安然度過第15周年，李易當天特地帶她去正濱漁港一家餐廳，由設計師夫妻下廚做菜。

李易承認跟六月還當然還是會吵架，但磨擦不是很嚴重那種：「我們開始理解彼此的興趣跟生活，像我要拍片，她會陪我去吃吃喝喝，她愛跟朋友聚會，我也會一塊參與。」每對夫妻要學習的東西都不一樣，但他們本來就很在乎對方，能夠互相扶持一路走下去。