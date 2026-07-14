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資深男星示愛老婆 嗆爆郭台銘 怕有小三不打高爾夫

記者林士傑／即時報導
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唐綺陽台風穩健。（台北演藝經紀文化交流協會、串音有限公司提供）
唐綺陽台風穩健。（台北演藝經紀文化交流協會、串音有限公司提供）

資深音樂人林煌坤上周舉辦講唱會，代表作包含「祝你幸福」等經典情歌，聊到私生活是否多彩多姿？他表示愛情觀從未變過「一路走來，始終如一」，甜蜜地向在台下的老婆放閃，接著開玩笑說為了不要有小三，所以不打高爾夫球，隔空挖苦郭台銘

他除了分享創作背後的種種故事，丁曉雯、王柏森、李昀陵、李建復、賴佩霞，謝宇威等人輪番獻唱，重新演繹他的暢銷金曲。其中郎祖筠、唐綺陽攜手合唱「楓葉情」，為歌曲注入全新的生命力，兩人逗趣宣稱這次合體，剛好終結了這首歌被樂壇天后們爭奪演唱歌曲的宿命。

主辦單位貼心安排眾星祝壽影片，林煌坤在大家祝賀下度過難忘的80歲大壽，最後吳楚楚親自背起吉他，率領眾星跟林煌坤老師一起合唱「往事只能回味」，帶領聽眾在旋律的流轉中，重拾純真燦爛的黃金年代。

李建復寶刀未老。（台北演藝經紀文化交流協會、串音有限公司提供）
李建復寶刀未老。（台北演藝經紀文化交流協會、串音有限公司提供）

林煌坤隔空挖苦郭台銘。（台北演藝經紀文化交流協會、串音有限公司提供）
林煌坤隔空挖苦郭台銘。（台北演藝經紀文化交流協會、串音有限公司提供）

精華 FAQ

  • 這場活動以講唱會形式回顧他的經典作品與創作歷程，並在現場迎來80歲生日祝賀；最受關注的是他公開向老婆示愛，還拿自己不打高爾夫來開玩笑。

  • 林煌坤以幽默方式表示，為了避免有小三，所以不打高爾夫球，並順勢隔空調侃郭台銘；整段話主要是在表達自己對婚姻的堅持與一貫的愛情觀。

  • 丁曉雯、王柏森、李昀陵等人輪番獻唱經典曲目，郎祖筠與唐綺陽合唱《楓葉情》，最後眾星齊唱《往事只能回味》，讓現場重溫黃金年代氛圍。

賴佩霞 郭台銘

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