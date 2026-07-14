資深男星示愛老婆 嗆爆郭台銘 怕有小三不打高爾夫

唐綺陽台風穩健。（台北演藝經紀文化交流協會、串音有限公司提供）

資深音樂人林煌坤上周舉辦講唱會，代表作包含「祝你幸福」等經典情歌，聊到私生活是否多彩多姿？他表示愛情觀從未變過「一路走來，始終如一」，甜蜜地向在台下的老婆放閃，接著開玩笑說為了不要有小三，所以不打高爾夫球，隔空挖苦郭台銘 。

他除了分享創作背後的種種故事，丁曉雯、王柏森、李昀陵、李建復、賴佩霞 ，謝宇威等人輪番獻唱，重新演繹他的暢銷金曲。其中郎祖筠、唐綺陽攜手合唱「楓葉情」，為歌曲注入全新的生命力，兩人逗趣宣稱這次合體，剛好終結了這首歌被樂壇天后們爭奪演唱歌曲的宿命。

主辦單位貼心安排眾星祝壽影片，林煌坤在大家祝賀下度過難忘的80歲大壽，最後吳楚楚親自背起吉他，率領眾星跟林煌坤老師一起合唱「往事只能回味」，帶領聽眾在旋律的流轉中，重拾純真燦爛的黃金年代。

李建復寶刀未老。（台北演藝經紀文化交流協會、串音有限公司提供）

林煌坤隔空挖苦郭台銘。（台北演藝經紀文化交流協會、串音有限公司提供）