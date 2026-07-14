曾少宗首演名醫 宣告病危太逼真：把大家都嚇壞了

曾少宗（左）、派翠克在「他的靈魂與他的書店」中醫師與病患的對手戲。（圖／大愛電視提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 曾少宗首度挑戰血液腫瘤科名醫，壓力大到難以想像。

曾少宗首度挑戰血液腫瘤科名醫，壓力大到難以想像。 重點二： 病危宣告戲份太逼真，連表演指導與導演都被震撼。

病危宣告戲份太逼真，連表演指導與導演都被震撼。 重點三：戲外父親正治療中，讓他對陪病與無常有更深體悟。

台灣男星曾少宗主演大愛劇「他的靈魂與他的書店」，日前現身特展講座，與角色原型李啟誠醫師同框。他在現場大吐苦水，自曝飾演血液腫瘤 科名醫「壓力大到難以想像」，一場「宣告病危」戲演得太真實，現場氣氛瞬間沉重到連表演指導都淚崩，導演林志儒更直呼：「把大家都嚇壞了。」

隨劇情發展，該劇來到播出第六集，也是最揪心的轉折，黃萬通（派翠克飾）移植失敗，曾少宗必須親口宣告治療已達極限，對他來說，這場戲是全劇最難演的部分之一，因為醫病之間已建立深厚連結，當醫師和病人的連結越深，他所背負的責任，以及面對失去時的不捨和遺憾也會愈深。

由於角色情緒極度壓抑，曾少宗透露曾在收工後的洗衣房，與表演指導黃采儀進行了一場長達一小時的「靈魂密談」，有趣的是，這場對談沒聊角色，而是談彼此成長、一路走來的生命經驗，還有曾經留煆的遺憾與體悟，曾少宗很感謝黃采儀老師和吳怡臻老師，在拍攝現場，她們從來不是告訴演員角色應該怎麼演，而是一路陪著演員，慢慢去觸摸角色最核心的情感。

拍攝電視劇的三個月期間，曾少宗父親也正因生病接受治療，一種戲裡戲外同步「陪病」的壓力，讓他對醫者與家屬的焦慮感同身受，「對我來說，是一個冥冥之中好像受到祝福，我身心靈能得到一些力量，是否也能帶給觀眾力量」。

另外，角色原型李啟誠醫師對曾少宗在劇中演出相當驚艷，「少宗這一次的演出，竟然能夠拍出醫生很溫柔的那個層面」，成功將整部戲拉升到欣賞「真善美」的情境。曾少宗則回應，這部戲讓他在40幾歲的生命階段，學會一件重要事，「我臣服生命，不再強求生命照著期待發生，而是學會在無常中安放內心」。