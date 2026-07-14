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致敬方大同…盧廣仲曾遭霸凌滿身傷 自曝缺乏安全感

記者林士傑／綜合報導
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盧廣仲鼓勵大家別害怕運用想像力。（圖／寬宏藝術、添翼文創提供）
盧廣仲鼓勵大家別害怕運用想像力。（圖／寬宏藝術、添翼文創提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：盧廣仲北流巡演致敬方大同，深情演出引發全場催淚。
  • 重點二：因颱風影響延期兩場，粉絲退票極少展現高度支持。
  • 重點三：他自曝曾遭校園霸凌與長期缺乏安全感，盼以經歷鼓勵歌迷。

台灣歌手盧廣仲日前首攻北流連辦三 場「HeartBreakFast 傷心早餐店」巡演，一口氣帶來新專輯「一夜一夜一夜」、「我只怪我自己」等痛心情歌，並安排致敬方大同的組曲，深情演出相當催淚。他當晚在尾聲時吐露心聲，形容每位粉絲都是最重要的人，讓全場感動萬分。

上周遇到颱風攪局，他與公司顧慮觀眾及同仁安全，超前部署宣布「HeartBreakFast 傷心早餐店」演唱會延期兩場，退票人數屈指可數，足見粉絲死忠心意。當晚當他唱完「早安晨之美」後，談到近年下足功夫研究唱歌，雖然出道數年，但每次演出前心跳還是超快，「我發現核心原因就是，我遇到生命中很重要的人了，也就是你們」，引發全場尖叫。

當晚是原定10日的首場演出，他向觀眾道歉「你們本來是第一場，不好意思，打亂你們生活，颱風沒辦法」，期間喉嚨一度卡痰，他不在意被粉絲看到糗態，笑說：「剛剛卡痰，我在消化，其實我很幸運，一直以來想透過人生的過程，帶給你們對於生命的啟發。」

由於一連13首歌都沒有拿吉他，盧廣仲好奇問觀眾會不習慣嗎，也自曝吉他、眼鏡、瀏海像是能保護他的盾牌，「因為我念書時被霸凌過，導致我一直都很缺乏安全感，覺得好像明明沒做什麼事，壞事就會降臨在我身上，後來對人群也有點恐懼」。

當時他遭受到肢體暴力、言語暴力，身上都是瘀青，然而歷經生活的種種，現在的他走出陰霾，朝歌迷說：「我為什麼可以不用拿吉他？因為有你們，還有身後這群可靠的夥伴，你們的存在就好像是那把吉他。」他希望透過己身經驗鼓勵大家別害怕運用想像力，「人是會改變的，生命是可以充滿彈性，慢慢地變成你想要的樣子，我在這邊無條件支持大家創造一個健康的身體，還有開心地活著，去創造生命的意義」。

精華 FAQ

  • 他在「HeartBreakFast 傷心早餐店」巡演中安排方大同組曲，搭配多首情歌與深情演出，整體氛圍相當催淚，也展現他對音樂前輩的敬意。

  • 主辦方為顧及觀眾與工作人員安全而延期兩場，結果退票人數很少，顯示粉絲對盧廣仲相當支持，也願意配合突發狀況。

  • 他坦言學生時期曾遭肢體與言語霸凌，身上常有瘀青，因而養成缺乏安全感與對人群恐懼的狀態；他希望用自己的故事鼓勵大家勇敢生活。

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