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白沙屯媽祖指定 張秀卿茹素出演 老公主動保持距離…

記者陳慧貞／綜合報導
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張秀卿頂著聖母冠、穿上重達五公斤的聖袍出演媽祖。（記者王聰賢／攝影）
張秀卿頂著聖母冠、穿上重達五公斤的聖袍出演媽祖。（記者王聰賢／攝影）

台灣女星張秀卿頂著聖母冠、穿上重達五公斤的媽祖聖袍出席「戲說台灣」定裝記者會，該劇獲得白沙屯拱天宮首度正式授權拍攝，劇組為求慎重，特地向白沙屯媽祖請示演出人選，沒想到一連擲出七個聖筊，張秀卿成為粉紅超跑白沙屯媽祖唯一指定演員。得知被指定演媽祖，她當場愣住，一度還不敢相信頻呼：「我沒有聽錯吧？我何德何能可以當媽祖娘娘的代言人？」

距離上一次客串演「酸甜之味」已是九年前，張秀卿再接戲就是挑戰神明角色。說起和媽祖緣分，她忍不住紅眼眶，表示從小住在恆春海邊，父親靠捕魚維生，每次出海晚歸，全家人都提心吊膽，只能不停向媽祖祈求平安，「我們家一直都是拜媽祖娘娘長大的」。

19歲時，她演唱媽祖戲劇主題曲，當時雖「歌紅人不紅」，但後來憑「車站」暴紅，她才體悟，「也許媽祖希望我不要一次就紅，而是經過磨練，才能走得更長久」。她出道47年，早期過得坎坷，趕工地秀酬勞被少算5000、1萬台幣（約310美元）也不會回去要，「我會想，他可能真的有困難，錢再賺就有了」。

因為接演神明，張秀卿透露從開拍即茹素到殺青，老公也主動保持距離，「現在他回家都會先喊『媽祖娘娘，我回來了』，我還會回他『平身』。」她笑說，以前夫妻相處比較調皮，現在彼此都抱持敬畏之心，甚至分樓層睡覺，「不知道還要保持距離多久，已經兩個多禮拜了」。

精華 FAQ

  • 劇組為求慎重，先向白沙屯媽祖請示人選，結果連擲7個聖筊，最後由張秀卿成為白沙屯媽祖唯一指定的演員。她本人得知後一度不敢相信，直呼自己何德何能。

  • 因為要演神明角色，她從開拍開始就茹素到殺青，態度相當虔誠。她也透露，丈夫回家都會先向她扮演的媽祖娘娘問候，夫妻之間因此特別保持距離。

  • 她表示從小在恆春海邊長大，父親靠捕魚維生，家人常因出海晚歸而擔心安全，因此一直都是拜媽祖娘娘長大。她也認為自己的人生起伏，與媽祖的庇佑密切相關。

白沙屯媽祖

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