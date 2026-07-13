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金城武傳隱居北海道當農夫 昔日同門發聲：欣慰終於找回自己

記者陳穎／即時報導
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金城武悠閒的走在鄉間小路，帥氣依舊。(取材自微博)
金城武悠閒的走在鄉間小路，帥氣依舊。(取材自微博)

影星金城武淡出演藝圈多年，近年頻頻傳出定居日本北海道，遠離鎂光燈，過著種田、務農的悠閒生活。對此，曾與他同屬「綜藝教母」葛福鴻旗下的主持人陳鴻，近日罕見談及此事，坦言自己不僅不意外，反而真心替對方感到高興，認為金城武終於找到了最適合自己的生活方式。

陳鴻日前在社群平台分享心情，表示一個人努力打拚一輩子，除了追求工作上的成就感，更重要的是弄清楚自己真正想要的是什麼，並找到能讓內心感到安定的人事物。他直言，看到網路上流傳金城武在北海道務農的消息時，第一個念頭不是驚訝，而是替這位昔日同門好友感到欣慰。

在演藝圈多年打滾的陳鴻也有感而發，認為不少人在追逐名利、累積人脈與物質生活的過程中，往往不知不覺迷失了原本的自己，一旦習慣了外界的期待與光環，就很難再回到最初的模樣。因此，他認為真正難能可貴的，不是擁有多少，而是找到讓自己自在、安心的生活節奏。

他也提到，最近參與實境節目「嗨！營業中」錄製，與團隊共同合作的經驗，讓自己有了更深刻的體悟。他認為，人生最重要的課題並非迎合他人的期待，而是誠實面對自己的內心，找出真正熱愛的事物，並勇敢選擇屬於自己的道路。他也以此勉勵大家，希望每個人都能「擇其所愛」，在人生旅程中活得自在，不留下遺憾。

精華 FAQ

  • 因為他淡出演藝圈多年後，近來頻頻傳出定居日本北海道，過著種田、務農的生活，遠離鎂光燈，讓外界重新關注他的去向與生活方式。

  • 陳鴻表示自己第一反應不是驚訝，而是感到欣慰，認為金城武在離開演藝圈與名利追逐後，終於找到最適合自己的生活節奏與內心安定。

  • 他認為人生最重要的不是迎合外界期待，而是弄清楚自己真正想要什麼，誠實面對內心，勇敢選擇所愛之路，才能活得自在且不留遺憾。

日本 金城武

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