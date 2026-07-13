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台北電影獎／馬士媛 「左撇子女孩」再奪新演員獎

記者廖福生／綜合報導
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馬士媛以「左撇子女孩」奪下最佳新演員獎。（記者王聰賢／攝影）
馬士媛以「左撇子女孩」奪下最佳新演員獎。（記者王聰賢／攝影）

2026台北電影獎頒獎典禮12日於中山堂登場，最佳新演員獎由「左撇子女孩」馬士媛奪下，這也是她繼去年金馬獎後，再度以「左撇子女孩」拿下最佳新演員獎。馬士媛表示，覺得一切不可思議，還在震驚當中：「謝謝大家，謝謝評審給我這分肯定，讓我能站在這邊，謝謝我的家人、愛人、朋友，謝謝工作夥伴，謝謝你們陪伴與支持才能成為現在的。」

另外，馬士媛也特別謝謝「左撇子女孩」，「謝謝一起完成這部作品的工作人員、演員、導演，讓我體會到真誠的力量可以長成怎麼樣，你們就是我的家人我愛你們」。最後，她更謝謝所有看「左撇子女孩」的觀眾：「如果這部電影帶給你們有一點影響，對我和工作人員都是一種鼓勵，我會帶著這分鼓勵，去遇見更不同的角色。」

馬士媛透露，在演出「左撇子女孩」後，現在已下定決心專心在演員路上。而在拿下金馬獎後有不少試鏡機會，還有一些戲約和新的挑戰，「之後要演出的角色離我很遠，但我想要多嘗試」。她當晚來到台北電影獎頒獎典禮，巧遇第一堂表演課的老師黃河，「他帶我開發了很多身體上、感受上、肢體上關於演技的部分」。

至於有打算和男友嘟嘟怎麼慶祝，馬士媛笑說，回家有看到男友就很開心，打算先好好睡個三天兩夜。馬士媛透露金馬獎座放在男友的工作室，未來也不排除與男友有工作上的合作。而現場問起馬士媛與男友是否有結婚打算，她先是比出「噓」的手勢，讓現場逼問是否早已有好消息，她隨後大喊：「沒有啦！」

精華 FAQ

  • 她在2026台北電影獎中，憑藉電影《左撇子女孩》奪下最佳新演員獎，這也是她繼去年金馬獎之後，再次以同部作品獲得該獎肯定。

  • 她感謝評審給予肯定，也謝謝家人、愛人、朋友與工作夥伴一路陪伴支持，另外特別向《左撇子女孩》的演員、導演和所有工作人員致意。

  • 她表示拍完《左撇子女孩》後已決定專心走演員路，金馬獎後也接到不少試鏡與戲約，未來想挑戰和自己距離很遠的角色，甚至笑說先回家睡三天兩夜。

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