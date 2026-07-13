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台北電影獎／舒淇自編自導「女孩」入圍九項 只獲一獎

記者廖福生／綜合報導
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舒淇自編自導的「女孩」入圍9項大獎，最終僅拿下最佳攝影獎。（記者王聰賢／攝影）
舒淇自編自導的「女孩」入圍9項大獎，最終僅拿下最佳攝影獎。（記者王聰賢／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：劉冠廷以7比6票險勝柯煒林，奪下最佳男主角。
  • 重點二：林怡婷在影后之爭勝出，評審稱其表演層次分明。
  • 重點三：舒淇自編自導的《女孩》入圍9項，僅獲最佳攝影獎。

2026台北電影獎頒獎典禮落幕後，評審團也首度公開評選內幕。其中競爭最激烈的獎項之一，莫過於「最佳男主角」，最終由「雙囍」劉冠廷以7比6票、一票之差擊敗「大濛」香港男星柯煒林，驚險抱回影帝，也成為本屆最戲劇化的結果之一。

評審透露，「最佳男主角」共討論25分鐘，最後由劉冠廷與柯煒林進入決選。評審一致認為，劉冠廷成功詮釋角色內心的痛苦與掙扎，情緒層層堆疊，尤其片尾放聲高歌的一幕，真情流露、極具感染力；至於與影帝擦身而過的柯煒林，同樣獲得評審高度肯定。評審認為，他全片維持穩定且充滿生命力的表演，讓觀眾願意一路跟隨角色，若少了他的說服力，整部電影恐怕難以成立，因此雖敗猶榮。

影后之爭同樣激烈。評審透露，假投票及第一輪正式投票都沒有候選人過半數，經重新討論後，最終由林怡婷以7票勝出，擊敗「雙囍」余香凝及「大濛」方郁婷。評審認為，林怡婷將角色詮釋得極具層次，無論是面對父親時的小女孩模樣，或戰場上的堅毅神情，都展現高度說服力，直言「她不是在演，而是她就是角色」。

此外，舒淇自編自導的「女孩」今年入圍9項大獎，最終僅拿下最佳攝影獎，成績不如預期。不過，評審團主席黃建業透露，「女孩」在最佳導演討論過程中一路挺進最後決選，並盛讚這是一部「只有女性才寫得出來」的作品，具有濃厚女性視角，越看越耐人尋味。只是最後最佳導演仍由「雙囍」許承傑擊敗「深度安靜」沈可尚奪下。

至於最佳編劇獎，評審討論重點則集中在「大濛」、「雙囍」與「左撇子女孩」，最終舒淇未能再下一城，也讓她本屆9項入圍僅收下一座最佳攝影獎。

精華 FAQ

  • 最佳男主角由《雙囍》劉冠廷奪得，他以7比6票險勝《大濛》柯煒林，僅贏1票。評審認為他對角色痛苦與掙扎的詮釋極具層次，片尾高歌一幕也很有感染力。

  • 影后由林怡婷勝出，擊敗《雙囍》余香凝與《大濛》方郁婷。評審稱她把角色演得很有層次，無論是面對父親時的稚氣，或在戰場上的堅毅，都讓人相信她就是角色本身。

  • 舒淇自編自導的《女孩》今年入圍9項大獎，最後只拿下最佳攝影獎。雖然在最佳導演與最佳編劇討論中都曾進入激烈競爭，但最終仍未能再添獎座。

香港 舒淇

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