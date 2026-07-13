五月天大巨蛋1天唱2場 冠佑女兒助陣 草蜢驚喜現身
台灣天團五月天遇到颱風攪局，緊急調動場次，日前在台北大巨蛋連唱兩場「回到那一天」巡演，中午有冠佑女兒劉芯妤（小玫瑰）助陣；晚上跟草蜢賣力唱跳，帶來不同驚喜。五月天形容成團41年的草蜢是亞洲始祖天團，阿信把握機會請教不吵架訣竅，蔡一傑說：「吵吵鬧鬧一定會有，但一睡醒就忘記了。」
連唱兩場相當考驗五月天的體力，石頭中午說自己仰賴風力發電，晚上發現口誤：「大巨蛋裡沒有風，有冷氣，我是核融合。」有趣的是，含他在內的五位團員晚上都有點茫，冠佑談到大家趁空在後台小憩，預告可能不小心出包，阿信還被瑪莎爆料節奏明顯比其他人還快，阿信笑說：「因為晚上可能會唱六小時。」
小玫瑰跟五月天合唱「玫瑰少年」，冠佑不滿她穿太少叮嚀「等下要再披一件（衣服）」，阿信聞言立刻脫下外套披在小玫瑰身上，但她立刻脫掉外套表示跟曲風不合，率領六位舞者賣力唱跳：「這是還沒發行的新歌『最完美的存在』，你們是第一批聽到的人。」
嘉賓草蜢調整行程提前抵台，當晚跟五月天一起大跳「忘情森巴舞」、「派對動物」，其中團員蔡一傑兩年前罹患腦癌，術後狀況良好，又唱又跳魅力無敵，並宣布明年1月要在台北開唱。聊到對彼此的印象，蔡一傑對石頭印象深刻「我有看他的電影，相當吸引我」，留長髮的蔡一智報名要跟瑪莎組團「我們很配」。
因為颱風攪局，五月天緊急調動原定場次，改在台北大巨蛋連續舉辦2場「回到那一天」巡演，讓不同時段的觀眾都能看到演出。 中午場由冠佑女兒劉芯妤小玫瑰助陣，與五月天合唱「玫瑰少年」，之後還以新歌「最完美的存在」登場，率6位舞者唱跳表演。 草蜢晚場與五月天合跳「忘情森巴舞」和「派對動物」，蔡一傑術後狀況良好仍活力十足，並宣布明年1月將在台北開唱。
精華 FAQ
因為颱風攪局，五月天緊急調動原定場次，改在台北大巨蛋連續舉辦2場「回到那一天」巡演，讓不同時段的觀眾都能看到演出。
中午場由冠佑女兒劉芯妤小玫瑰助陣，與五月天合唱「玫瑰少年」，之後還以新歌「最完美的存在」登場，率6位舞者唱跳表演。
草蜢晚場與五月天合跳「忘情森巴舞」和「派對動物」，蔡一傑術後狀況良好仍活力十足，並宣布明年1月將在台北開唱。
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