我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多免費試吃 一小口背後藏高明行銷術

舊金山今年租房空置率 低於紐約

五月天大巨蛋1天唱2場 冠佑女兒助陣 草蜢驚喜現身

記者林士傑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
五月天跟嘉賓草蜢首次同台。（圖／相信音樂提供）
五月天跟嘉賓草蜢首次同台。（圖／相信音樂提供）

台灣天團五月天遇到颱風攪局，緊急調動場次，日前在台北大巨蛋連唱兩場「回到那一天」巡演，中午有冠佑女兒劉芯妤（小玫瑰）助陣；晚上跟草蜢賣力唱跳，帶來不同驚喜。五月天形容成團41年的草蜢是亞洲始祖天團，阿信把握機會請教不吵架訣竅，蔡一傑說：「吵吵鬧鬧一定會有，但一睡醒就忘記了。」

連唱兩場相當考驗五月天的體力，石頭中午說自己仰賴風力發電，晚上發現口誤：「大巨蛋裡沒有風，有冷氣，我是核融合。」有趣的是，含他在內的五位團員晚上都有點茫，冠佑談到大家趁空在後台小憩，預告可能不小心出包，阿信還被瑪莎爆料節奏明顯比其他人還快，阿信笑說：「因為晚上可能會唱六小時。」

小玫瑰跟五月天合唱「玫瑰少年」，冠佑不滿她穿太少叮嚀「等下要再披一件（衣服）」，阿信聞言立刻脫下外套披在小玫瑰身上，但她立刻脫掉外套表示跟曲風不合，率領六位舞者賣力唱跳：「這是還沒發行的新歌『最完美的存在』，你們是第一批聽到的人。」

嘉賓草蜢調整行程提前抵台，當晚跟五月天一起大跳「忘情森巴舞」、「派對動物」，其中團員蔡一傑兩年前罹患腦癌，術後狀況良好，又唱又跳魅力無敵，並宣布明年1月要在台北開唱。聊到對彼此的印象，蔡一傑對石頭印象深刻「我有看他的電影，相當吸引我」，留長髮的蔡一智報名要跟瑪莎組團「我們很配」。

精華 FAQ

  • 因為颱風攪局，五月天緊急調動原定場次，改在台北大巨蛋連續舉辦2場「回到那一天」巡演，讓不同時段的觀眾都能看到演出。

  • 中午場由冠佑女兒劉芯妤小玫瑰助陣，與五月天合唱「玫瑰少年」，之後還以新歌「最完美的存在」登場，率6位舞者唱跳表演。

  • 草蜢晚場與五月天合跳「忘情森巴舞」和「派對動物」，蔡一傑術後狀況良好仍活力十足，並宣布明年1月將在台北開唱。

五月天

上一則

「歌手」走音成陰影 楊丞琳淚談低潮：大家不要心疼我

下一則

台北電影獎／舒淇自編自導「女孩」入圍九項 只獲一獎

延伸閱讀

全為了五月天 亞洲天團始祖空降大巨蛋 全場暴動

全為了五月天 亞洲天團始祖空降大巨蛋 全場暴動
五月天驚喜合體女神…19年首唱新歌 阿信1舉動全場暴動

五月天驚喜合體女神…19年首唱新歌 阿信1舉動全場暴動
五月天因颱風1天將唱2場 阿信親上火線回應：會很過癮

五月天因颱風1天將唱2場 阿信親上火線回應：會很過癮
五月天復刻26年前造型變這樣 MAYDAYLAND燒光近億

五月天復刻26年前造型變這樣 MAYDAYLAND燒光近億

熱門新聞

羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
田曦薇剛出道時就被公認是甜妹。(取材自微博)

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

2026-07-10 21:33
泰勒絲與NFL球星凱爾西已在紐約完婚。（歐新社）

「外遇1次罰2000萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

2026-07-05 19:43
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
31--近日一份近百頁判決書，將趙薇的前夫黃有龍(左)推向輿論的風口浪尖。(取材自百度百科)

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

2026-07-06 22:04
迪麗熱巴出席活動，全程拿麥克風、長髮擋住胸口防走光。圖／摘自微博

迪麗熱巴深V開到腰快包不住 全程遮胸防走光網全看傻

2026-07-05 15:02

超人氣

更多 >
「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居
下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國
挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟
接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」
葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電