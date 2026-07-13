拍實境節目耍大牌？隋棠臨時換工作 網友批自私

隋棠和千千的互動引發網友激烈討論。(圖／三立提供)

台灣辦桌實境節目「請世界吃桌」播出後話題不斷，網友對於女星隋棠 提出要跟Youtuber千千換工作，以及千千獨自處理帶刺玫瑰花的過程不敢苟同，認為隋棠的行徑太自私，疑似欺負千千。

千千昨在直播中澄清：「我自己覺得我完全沒有不舒服的感覺，而且我在這期間學到非常多。」希望觀眾理性討論，「我沒有被誰欺負，大家都真的對我很好，真的每個人都對我很好」。

製作單位表示，雪梨辦桌時每位主持人都是由三位總舖師依照現場需求進行分工，隨著一路完成任務，大家對每個崗位都有了更多認識，也開始想挑戰不同角色。製作單位也認為，團隊默契的建立來自於彼此信任與不斷嘗試，因此在雪梨任務順利完成後，便詢問五位主持人是否有人願意嘗試不同的工作崗位。

當時隋棠提出，希望有機會到內場學習，體驗與外場截然不同的工作內容，因此節目中才會看到大家一起討論、協調分工的過程。這些討論都是真實發生，也是在彼此尊重、共同完成任務的前提下進行。對辦桌台灣隊而言，無論是外場迎賓、掌控流程，或是在內場備料、支援出菜，每一個崗位都缺一不可。每一次分工調整，每位成員都能累積不同的經驗，在彼此支援中一起成長，攜手把台灣辦桌文化最完整的一面帶到世界各地。

陳隨意表示，隋棠的工作方式其實和千千非常相似，「她們都非常細心，會做很多筆記、很多分類，把事情整理得井井有條，每個細節都不放過。」藍正龍更直接封她為團隊裡最強的「特助」。他透露，從備料開始，隋棠就會一項一項確認所有物品，就連一包胡椒粉都不會遺漏。「所有東西她都會一一確認、打包，因為她認為這是自己負責的工作，就一定要完整帶到現場，再工工整整整理、排放好。」

藍正龍直言，每一次辦桌能夠順利完成，背後都有隋棠默默付出的身影，「因為有她，大家到了現場真的可以輕鬆很多。她不只是細心而已，更是一個把所有細節都顧到位的人，真的是我們團隊的超級特務。」

就在節目播出後，藍正龍也在社群發出一段耐人尋味的文字，被不少網友認為是在回應節目中隋棠與千千的付出。他寫下「我沒有妹妹，如果我有，我不希望她含顆糖，什麼滋味不提，懂事的都放心裡。如果我還可以有一個妹妹。我希望我們能像她一樣，千千萬萬不可能的，都好強地接住。結果論會告訴你，比起驚艷登場，適當的時間，生命都會給予你適當的回應」。

貼文充滿隱喻，也讓不少網友留言解讀，是獻給默默付出的夥伴，藍正龍最後更寫下：「妳們是大家疲憊時溫柔的解藥。」希望觀眾再次感受到，「請世界吃桌」感動人心的從來不只是辦桌文化，更是每位成員在挑戰中互相信任、彼此成就的珍貴情誼。