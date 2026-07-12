全為了五月天 亞洲天團始祖空降大巨蛋 全場暴動

五月天跟嘉賓草蜢首次同台。（相信音樂提供）

五月天 遇到颱風攪局，緊急調動場次，12日在台北大巨蛋連唱2場「回到那一天」巡演，中午有冠佑女兒劉芯妤（小玫瑰）助陣；晚上跟草蜢賣力唱跳，帶來不同驚喜。五月天形容成團41年的草蜢是亞洲天團始祖，阿信把握機會請教不吵架訣竅，蔡一傑說：「吵吵鬧鬧一定會有，一睡醒就忘記了。」

嘉賓草蜢調整行程提前抵台，12日晚跟五月天一起大跳「忘情森巴舞」、「派對動物」，又加碼唱了一小段「寶貝對不起」，接著合唱「失戀陣線聯盟」。團員之一蔡一傑2年前罹患腦癌，術後狀況良好，又唱又跳魅力無敵，並宣布明年1月要在台北開唱，熱情邀約五月天到場同歡，蘇志威說「聽說你們會休息一段時間，那時候有空嗎」，阿信說有空啊。

草蜢興奮稱很開心能被邀來當嘉賓，阿信說「是我們的榮幸，因為沒有看過你們的演唱會，所以我們有點自私，把你們搬來台北」。有趣的是兩團多年前曾是同門，聊到對彼此的印象，蔡一傑對石頭印象深刻「我有看他的電影，相當吸引我」，留長髮的蔡一智報名要跟瑪莎組團「我們很配」，引發全場尖叫。

阿信說五月天出道27年，但相處免不了有摩擦，好奇問說要怎麼度過吵架狀況？蘇志威表示沒有祕訣，「我們不是公司組合，默契是從小培養的，認識60年了」，蔡一傑笑說一睡醒就忘記吵架了，阿信接著說「結論是要常睡覺」。

五月天與嘉賓草蜢帶來多首嗨歌。（相信音樂提供）