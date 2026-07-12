周杰倫、昆凌同框費德勒 網：這組合太猛了

周杰倫（右）、昆凌夫妻與網壇傳奇費德勒（中）同框。（取材自周杰倫Instagram）

華語歌壇天王周杰倫 （周董）日前偕妻子昆凌赴英國觀賞溫布頓 網球錦標賽，賽後意外與網壇傳奇人物費德勒（Roger Federer）同框合影，只見兩名男士西裝筆挺、昆凌則身穿簡約洋裝，周董並喊「很開心見到我的老朋友」，畫面曝光後引發網友熱議。

綜合媒體報導，周杰倫11日在社群曬出與費德勒的合照，並以英文表示很高興能再度回到溫布頓，雖然這次沒能與對方合演雙打表演賽，但能見到這位老朋友仍相當開心。貼文一出，網友紛紛留言讚嘆兩人同框「太猛了」，也直呼昆凌氣質出眾。

畫面一出後，網友紛紛嗨喊，「真的超帥」、「昆凌好美」、「再次和費德勒合體」、「我的偶像去見他的偶像」、「網球界的王者&華語樂壇巨星，這組合太猛了。」

據了解，周杰倫與費德勒私交甚篤，兩人多年前曾攜手為知名行李箱品牌拍攝廣告，拍攝空檔周杰倫還曾在費德勒面前秀撲克牌魔術，私下互動頻繁。周杰倫今年1月首度以球員身分挑戰澳網「一分大滿貫」趣味賽，卻遭對手一記Ace球在5秒內就慘遭淘汰；隔天在澳網現場巧遇費德勒，對方笑稱自己看到那記發球，原本還期待欣賞周杰倫的反手拍，讓周杰倫直呼糗大，並當場邀約費德勒未來一起搭檔打雙打。

費德勒生涯戰績顯赫，共奪下20座大滿貫男單冠軍，並累積世界球王寶座長達310周，於2022年拉沃盃正式宣布退役。如今兩人在溫布頓再度重逢，跨界情誼再度成為話題焦點。