孔令奇臉書追妻2年才回訊 初見面就開房間

孔令奇(左)和馬來西亞名媛陳銘君結婚照相當唯美。（圖／孔令奇提供）

曾得過金曲獎最佳新人的45歲孔令奇與馬來西亞名媛陳銘君3月大婚，他首度曝光老婆小自己11歲和交往細節，雙方透過網路社群認識，女方卻整整兩年沒有回覆訊息；更誇張的是，交往後太太一直不知道他是明星，只以為他是賣椰子水、偶爾在山東酒吧駐唱的「山東歌手」，第一次見面還直接吐槽他：「你皺紋怎麼那麼多？眼神好像壞人。」

孔令奇透露，太太家世顯赫，但非常低調，本來在澳洲 擔任幼兒園老師，雙方因共同友人而在臉書加為好友，原以為很快就能認識，沒想到對方遲遲沒有回應，自己偶爾打招呼也石沉大海，笑說當時其實有點受傷。直到兩年後，女方突然回覆訊息，之後幾乎天天打開話匣子，甚至聊到天亮。 孔令奇近年轉戰商界，事業版圖拓展到美國市場，身價上億。（記者林士傑／攝影）

聊了4個月後，兩人相約在吉隆坡第一次見面，當時他們在飯店樓下咖啡廳聊天，沒想到櫃檯通知房間已準備好，兩人便一起上樓，「第一次見面就突然進房間，她也怕我誤會，整個人坐在沙發邊邊」。

為了緩解尷尬，女方還貼心叫他先去洗澡，讓彼此有喘息空間。孔令奇笑說，自己洗完澡後仍覺得氣氛微妙，最後乾脆躲進浴室打電話給她，維持一個距離，然後問「這樣會不會感覺比較舒服一點」，兩人聊了15分鐘後，才終於放鬆下來，恢復自然相處。

孔令奇坦言，自己一看到對方就知道「就是她」，反倒是太太沒有一見鍾情，且她交往初期完全不知道他曾是歌手，孔令奇笑說，自己一直不知道該怎麼開口介紹，「總不能一開始就說我拿過金曲獎吧」。

直到交往後一起前往峇里島旅行，在飯店吃早餐時突然有粉絲上前要求合照，太太才第一次知道身旁的人竟是華語樂壇資深饒舌歌手，當場嚇了一跳，事後還笑說「早知道就打扮漂亮一點」。