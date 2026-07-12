羅大佑72歲發新歌 凍齡祕訣全靠6個字

羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。（圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供）

華語音樂教父羅大佑本月20日將過72歲大壽，他開心擁抱自己的歲數，說自己很喜歡72這個數字，「像是孫悟空的七十二變、孔子的七十二弟子，72讓我感覺很有特殊意義」。

羅大佑期許迎接人生新篇章，在瞬息萬變的世界中持續創新、持續學習，也持續創作，新單曲「所以」探究人工智慧（AI）對人類和社會的衝擊影響，期望藉由這首歌鼓勵人們，即使在巨變中依然保有人性的真諦與對未來的期待。新歌MV還特別邀動畫藝術家莊禾以手繪動畫方式呈現，呼應歌曲創作命題，也為8月在台北流行音樂中心開唱暖身。

除了心態保持健康，羅大佑也分享「凍齡」祕訣，就是「有在動、有在學」，他透露自己即使在忙，每天不間斷地做發聲練習、瘋狂苦練古典鋼琴曲，「有時候一天彈上5到8個小時，甚至練到天亮都不自知」，更強調唱歌與彈奏本身就是一種情感的「身體運動」。

他說：「機器人沒有辦法用橫隔膜、胸腔、肺部、聲帶肌肉與嘴型把聲音唱好。任何音樂的表達，是機器人無法取代的，因為這是人最自然的一種聲波震動。只有人才能透過真誠的方式唱歌演奏，那份互動才會真正的更加美好。」