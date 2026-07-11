赴台遇颱風… 余香凝自備5碗泡麵 田啟文和老婆去KTV唱歌
台北電影節頒獎典禮因巴威颱風延至12日揭獎，入圍酒會如期舉辦，台北電影節主席廖慶松頒發入圍證書給29個入圍劇組。入圍影后的香港女星余香凝坦言，面對颱風來襲有點緊張，「我看Threads東西都搶光了，所以我帶5個泡麵過來」。
本屆以「雙囍」入圍男配角獎的田啟文透露，原本一度計畫前往桃園，因天候因素取消行程。他笑說最後還是聽老婆的建議最保險：「老婆說去錢櫃，我就自己訂包廂。」夫妻倆改以唱歌度過颱風天，讓他忍不住笑說：「聽老婆的就沒錯。」
舒淇今年執導「女孩」入圍台北電影獎9項大獎，並以該片同時角逐最佳導演、最佳編劇。她當晚也現身入圍酒會，雖然全程低調未受訪，但出場便成為全場焦點，優雅氣質與絕佳狀態讓不少入圍者忍不住多看幾眼。
入圍酒會現場也揭曉「陽光女子合唱團」獲台北電影獎觀眾票選獎、劇情長片「深度安靜」榮獲青少年評審團獎、紀錄片「同一條船下」獲媒體推薦獎；台灣電影行銷獎也公布得獎名單，由「96分鐘」抱回最佳電影行銷創意，最佳預告片歸於「大濛」，而「有病才會喜歡你」則獲最佳海報。
本屆頒獎典禮因颱風延期，原定擔任最佳美術設計及最佳動畫片頒獎嘉賓的林予晞與小薰（黃瀞怡），因既定工作行程調整不克出席。將由準影帝后劉冠廷、余香凝接棒頒獎人。除此調整外，其他星光頒獎嘉賓及主持人陣容均維持不變。
因巴威颱風影響，原訂頒獎典禮延至12日揭獎，但入圍酒會仍照常舉辦，並由主席廖慶松頒發入圍證書給29個入圍劇組。 入圍影后的余香凝坦言有些緊張，因看到Threads上物資幾乎被搶光，特地自備5碗泡麵來台，以備颱風天可能不便外出採買。 田啟文原本要去桃園但因天候取消，最後和老婆去錢櫃唱歌避颱；舒淇則以《女孩》入圍9項大獎，低調現身卻成全場焦點。
精華 FAQ
因巴威颱風影響，原訂頒獎典禮延至12日揭獎，但入圍酒會仍照常舉辦，並由主席廖慶松頒發入圍證書給29個入圍劇組。
入圍影后的余香凝坦言有些緊張，因看到Threads上物資幾乎被搶光，特地自備5碗泡麵來台，以備颱風天可能不便外出採買。
田啟文原本要去桃園但因天候取消，最後和老婆去錢櫃唱歌避颱；舒淇則以《女孩》入圍9項大獎，低調現身卻成全場焦點。
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