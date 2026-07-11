台影評人協會獎╱氣場強大「陽光女子合唱團」翁倩玉封后

最佳女演員由「陽光女子合唱團」翁倩玉奪下。（圖／台灣影評人協會提供）

第七屆台灣影評人協會獎各獎項得主揭曉，最佳影片大獎由導演鄒時擎的「左撇子女孩」獲得，鄒時擎同時榮獲最佳導演，成為本屆的最大贏家。泰國 演員萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）憑藉「白衣蒼狗」奪得最佳男演員，成為影協獎首位外籍影帝；傳奇影星翁倩玉則以「陽光女子合唱團」榮獲最佳女演員，兩位演員以壓倒性的實力征服影評人們。

最佳女演員的爭奪由「陽光女子合唱團」的翁倩玉、「我家的事」高伊玲與「左撇子女孩」馬士媛三方角逐。第一輪討論時三部作品得票平均、各擅勝場。在各有支持者的熱烈討論與攻防之後，翁倩玉憑藉精準掌握片中弒夫女囚的複雜心路歷程，演出真摯細膩，展現出宛如定海神針般的強大氣場，最終在激戰中順利封后。

對此殊榮，翁倩玉開心且優雅地表達謝意：「非常感謝台灣影評人協會頒發的這個獎項，我感到非常開心也很榮幸。我已經有47年沒有回來演出台灣電影，這段時間一直都在等待一個好機會。很感謝林孝謙（Gavin）導演給我這個機會，演出這麼一個感人的角色。這部電影讓我收穫良多，但最讓我開心的，是有機會能認識你們，並得到大家的信任與友誼，謝謝大家！」

最佳男演員獎討論集中在「白衣蒼狗」萬洛隆甘迦、「大濛」柯煒林與「我家的事」曾敬驊三人，最終萬洛隆甘迦以深刻突出的演繹功力與極具份量的角色篇幅勝出。評審讚美他在語言的隔閡下，傳神地詮釋非法移工的悲涼與善良，將那種多一分易流於煽情，少一分又難以觸及角色重量的表演，拿捏的沉穩動人充滿說服力。

身為首位獲得台灣影評人協會獎的外籍影帝，萬洛隆甘迦獲訊後顯得相當高興與驚喜，他表示：「身為首位得獎的外籍影帝實在深感榮幸，真的很驚喜，感謝台灣影評人對於我的肯定。我一直期待可以參加這個典禮，很開心！」

而陳玉勳編導的「大濛」則獲頒最佳劇本獎，展現其深厚的編劇功底。本屆評選工作歷經4個多小時討論與表決，產生得獎名單。在「最佳影片」入圍名單中，「大濛」與「左撇子女孩」有著非常激烈的討論，一路戰到最後一輪，最終「左撇子女孩」以囊括近三分之二的票數順利獲獎。

「最佳導演」的討論則集中在陳玉勳「大濛」、曾威量與尹又巧「白衣蒼狗」，以及鄒時擎「左撇子女孩」三部作品，最後一輪由「白衣蒼狗」與「左撇子女孩」進行兩強對決，經過充分且仔細的討論後，鄒時擎最終以一票之差險勝。

協會評審指出，「左撇子女孩」以極其細膩且具生活實感筆觸，重新定義了當代台灣家庭電影的敘事可能性，更示範了低成本製作規格同樣能創造出具國際視野且深植本土的啟發性。

此次雙料獲獎，導演鄒時擎感性表示：「非常感謝台灣影評人協會的肯定，能以「左撇子女孩」獲得『最佳影片』與『最佳導演』兩項殊榮，對我而言意義重大，也讓整個團隊備感鼓舞。」除了導演與影片競爭白熱化，本屆演員獎項的誕生過程同樣精彩。

在劇本獎項方面，原本由「左撇子女孩」一路票數領先，但支持「大濛」的評審在最後一輪對決中用力拉票，力讚該片的宏大時代格局與創作難度，成功在關鍵時刻說服評審團上演大逆轉。最終，陳玉勳成功擊敗「左撇子女孩」與「我家的事」，以「大濛」奪得最佳劇本獎。

評審團認為，該劇本不僅延續陳玉勳對小人物草根生命力的懇切關注，更有著寓言式的精妙寄託，堪稱其創作生涯的重要突破。雖然勳導今日很可惜有事不克出席，但他依舊透過代領獎的友人表達對影評人協會誠摯的感謝，同時不改幽默本色，謙遜地表示這個獎項其實應該要讓給更優秀的後輩們，展現大師級創作者提攜後進的風範。

此外，本屆「特別表揚」則由兩部作品的選角指導共同並列獲獎，分別是「大濛」的陳靜媚，以及「白衣蒼狗」的游惠雯、王彥蘋、Soifa Saenkhamkon、Tippawan Roomfour等人共得。

最佳男演員獎由「白衣蒼狗」萬洛隆甘迦奪下。（圖／台灣影評人協會提供）