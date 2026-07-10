五月天因颱風1天將唱2場 阿信親上火線回應：會很過癮

五月天阿信親上火線回應粉絲。（圖／相信音樂提供）

五月天 在台北大巨蛋的「回到那一天」巡演剩下3場，由於巴威颱風影響，因延期形成1天唱2場的狀況，不少粉絲擔心演出品質下滑，紛紛在社群留言抗議，主唱阿信半夜開直播直球回應，避免大量觀眾退票。

五月天所屬相信音樂宣布颱風配套措施，12日(周日，台北時間，以下同)晚上場次未受影響，但當天中午則要補辦11日(周六)晚上場次，並開放10日、11日單場次退票作業，詳細退票方式請洽相信音樂。

此舉讓期待看尾場的粉絲相當不悅，喊話維持原定安排內容，對此，相信音樂緊急補充滅火：「若7月10日場次確認異動至7月13日舉行，原訂演出內容亦將一併順延，7月12日晚場演出內容不受本次異動影響，將依原訂安排進行。」

至於粉絲擔憂的身體狀況，阿信開直播信心喊話，「不用擔心我們，我們都是鐵打的好嗎」，表示單日連唱2場沒問題，也說：「連續看2場演唱會，我覺得很過癮耶，如果是我，我可能會考慮耶。」另外他談到2場演出，單數（日）、偶數（日）會安排很多不同歌曲，「不會讓一天看2場的朋友覺得怎麼看了2場一樣的演唱會，我們絕對會讓你們覺得過了很充實的一天」。

五月天在台北大巨蛋的「回到那一天」巡演剩下3場。圖／相信音樂提供