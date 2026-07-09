未繼承大S遺產 S媽嘆要被趕出家 汪小菲：從未要求搬離

S媽(右)稱要被趕出家。（取材自臉書）

AI重點 文章重點整理： 重點一： S媽表示未繼承遺產，還被告知恐遭趕出居所。

S媽表示未繼承遺產，還被告知恐遭趕出居所。 重點二： 汪小菲稱房貸照繳，台北信義暫不出售。

汪小菲稱房貸照繳，台北信義暫不出售。 重點三：兩名未成年子女依法繼承三分之二，具俊曄繼承三分之一。

台灣女星大S （徐熙媛 ）離世已一年多，但她生前遺產至今仍是討論話題，她10年前購入豪宅「台北信義」傳出由前夫汪小菲 月付百萬房貸，但汪小菲不堪負荷，打算脫手，而S媽（黃春梅）近日被問及此事，意外自曝要被趕出大S買給她的「國家藝術館」豪宅，直言不知道法院為何要做出這樣的判決。汪小菲隨後也發出聲明，表示「台北信義」房貸仍按期繳納，不打算出售，他也會讓S媽繼續住在原先住所。

大S當年以台幣3.62億元（約1127萬美元）的價格購入「台北信義」的22樓頂層，權狀有236.6坪，如今房價已經漲到台幣4.6億元（約1432萬美元），但沉重的房貸是一大負擔，尤其大S猝逝後，房子已長達一年多沒人打理，外傳具俊曄放棄繼承後，由汪小菲繼續支付每月高達百萬房貸，因備感吃力，打算出售脫手，可惜至今乏人問津，若再找不到買主，汪將考慮豪宅法拍。

對於「台北信義」現在是由誰繼承，S媽回應：「因為我沒有得到繼承，而且我已半死，他們有繼承的人自己去處理，我要被趕出自己辛苦賺來的錢所買的家，不懂法院怎麼判的，無法回答！謝謝。」原來S媽住的「國家藝術館」雖是大S買給她的孝親房，但房產是在大S名下，S媽其實並未被列入繼承人順位中，對於法院判決連住了十幾年的房子都不留給她，表示無法理解。

不過，汪小菲透過律師發出聲明，表示在大S離世後，為保障兩名子女權益，他目前已由法院依法選任之律師擔任特別代理人，協助未成年子女辦理遺產分割及相關法律程序。關於遺產分割，兩名未成年子女依法繼承三分之二的遺產，汪小菲已為子女設立信託專戶。

至於具俊曄依法繼承的三分之一遺產，則由具俊曄依其個人規畫自行處理。對於S媽表示要被迫搬離大S買給她住的「國家藝術館」，汪小菲強調，從未要求S媽搬離現在住所，而大S生前住的「台北信義」，他仍每月按期繳納房貸，沒有出售打算。

汪小菲(左)對於近日風雨，透過律師發表聲明。（本報系資料照片）