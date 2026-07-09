未繼承大S遺產 S媽嘆要被趕出家 汪小菲：從未要求搬離
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台灣女星大S（徐熙媛）離世已一年多，但她生前遺產至今仍是討論話題，她10年前購入豪宅「台北信義」傳出由前夫汪小菲月付百萬房貸，但汪小菲不堪負荷，打算脫手，而S媽（黃春梅）近日被問及此事，意外自曝要被趕出大S買給她的「國家藝術館」豪宅，直言不知道法院為何要做出這樣的判決。汪小菲隨後也發出聲明，表示「台北信義」房貸仍按期繳納，不打算出售，他也會讓S媽繼續住在原先住所。
大S當年以台幣3.62億元（約1127萬美元）的價格購入「台北信義」的22樓頂層，權狀有236.6坪，如今房價已經漲到台幣4.6億元（約1432萬美元），但沉重的房貸是一大負擔，尤其大S猝逝後，房子已長達一年多沒人打理，外傳具俊曄放棄繼承後，由汪小菲繼續支付每月高達百萬房貸，因備感吃力，打算出售脫手，可惜至今乏人問津，若再找不到買主，汪將考慮豪宅法拍。
對於「台北信義」現在是由誰繼承，S媽回應：「因為我沒有得到繼承，而且我已半死，他們有繼承的人自己去處理，我要被趕出自己辛苦賺來的錢所買的家，不懂法院怎麼判的，無法回答！謝謝。」原來S媽住的「國家藝術館」雖是大S買給她的孝親房，但房產是在大S名下，S媽其實並未被列入繼承人順位中，對於法院判決連住了十幾年的房子都不留給她，表示無法理解。
不過，汪小菲透過律師發出聲明，表示在大S離世後，為保障兩名子女權益，他目前已由法院依法選任之律師擔任特別代理人，協助未成年子女辦理遺產分割及相關法律程序。關於遺產分割，兩名未成年子女依法繼承三分之二的遺產，汪小菲已為子女設立信託專戶。
至於具俊曄依法繼承的三分之一遺產，則由具俊曄依其個人規畫自行處理。對於S媽表示要被迫搬離大S買給她住的「國家藝術館」，汪小菲強調，從未要求S媽搬離現在住所，而大S生前住的「台北信義」，他仍每月按期繳納房貸，沒有出售打算。
因為她住的「國家藝術館」雖是大S買給她的孝親房，但房產登記在大S名下，S媽並未被列入繼承順位，所以她認為自己可能被迫搬離，對法院判決感到不解。 汪小菲透過律師聲明表示，台北信義房貸仍會按期繳納，沒有出售打算；至於S媽的住所，他強調從未要求她搬離，並會讓她繼續住在原先住所。 依內文所述，兩名未成年子女依法繼承三分之二遺產，汪小菲已為子女設立信託專戶；具俊曄則依法繼承三分之一遺產，由他依個人規畫自行處理。
精華 FAQ
因為她住的「國家藝術館」雖是大S買給她的孝親房，但房產登記在大S名下，S媽並未被列入繼承順位，所以她認為自己可能被迫搬離，對法院判決感到不解。
汪小菲透過律師聲明表示，台北信義房貸仍會按期繳納，沒有出售打算；至於S媽的住所，他強調從未要求她搬離，並會讓她繼續住在原先住所。
依內文所述，兩名未成年子女依法繼承三分之二遺產，汪小菲已為子女設立信託專戶；具俊曄則依法繼承三分之一遺產，由他依個人規畫自行處理。
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