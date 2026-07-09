孫安佐舅公批太寵孩、一家都怪咖 孫鵬冷回跟方駿不熟

孫鵬向鏡頭打招呼。（記者王聰賢／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 孫鵬出席電影《網紅老爸》預告發布會，談片中親情與網紅元素。

孫鵬出席電影《網紅老爸》預告發布會，談片中親情與網紅元素。 重點二： 被問到孫安佐與新女友、外界傳聞時，孫鵬低調避談家務事。

被問到孫安佐與新女友、外界傳聞時，孫鵬低調避談家務事。 重點三：對方駿批評一家人太寵兒子，孫鵬直接回應我跟他不熟。

台灣電影「網紅老爸」舉辦預告發布會。王識賢、陳怡佳、張懷秋、孫鵬、林道禹、王宣一同出席。孫鵬表示，預告中有很多親情、愛情、友情，還有很重要的現代元素「網紅」，他笑說：「很多人對網紅不了解，但我滿了解的，看完很感動。」

預告中，王識賢飾演的網紅老爸，被形容愛熱鬧、懂理財，他笑說自己對於理財這塊很還好，「數字觀念我不行」。孫鵬現實生活中正是「網紅老爸」，他笑說純屬巧合：「這是我們老闆電影名字取得好，但我覺得賺錢給小孩花非常過癮。」

孫鵬受訪時侃侃而談。（記者王聰賢／攝影）

王識賢出席記者會。（記者王聰賢／攝影）

孫鵬近期被拍到開車載孫安佐 與新女友出門採買，他笑說：「孫先生的事今天不要聊，改天我們坐下來我們好好聊聊。」至於最近心情如何？孫鵬笑說：「非常好！不然我怎麼會在這邊。」他坦言人生一場什麼事都會遇到：「人生是沒有劇本的，社會在走夢想要有，夢想走不通要換個夢想，尤其是年輕人。」

至於日前孫安佐舅公方駿公開指責孫鵬夫妻「太寵兒子」，更開砲說狄鶯、孫鵬、孫安佐一家三口都是怪咖，孫鵬被問及該事，當場收起笑容冷臉回：「我跟他不熟！不聊他！」

懷秋（左起）、王識賢、孫鵬出席電影「網紅老爸」記者會。（記者王聰賢／攝影）

過去是足球隊的王識賢，被問到前晚世界盃阿根廷絕地大逆轉埃及前進8強，王識賢坦言有看：「他（梅西）真的神！崇拜崇拜，他的奮戰精神是阿根廷的指標，整個凝聚力是很強的，全隊很有戰略，把足球當作藝術在表現，但這是我個人的看法啦。」

懷秋在預告片中被羅志祥畫臉，他笑說和小豬拍戲默契十足，每一個笑點、細節都是在現場討論出來的：「他在我臉上簽名的每一筆每一劃都有喬好，想把最好表演呈現給觀眾，我們私下就是愛搞笑，以前我們娛百和玩娛雖然打對台，我還會說要進廣告可以轉去娛百。」