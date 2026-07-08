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李之勤16年婚姻倒吃甘蔗 自己「來不及生」如今樂當外婆

記者趙大智／綜合報導
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李之勤（右）其實才大蘇慧倫（左）3歲卻演母女，但她並不介意。（圖／公視提供）
李之勤（右）其實才大蘇慧倫（左）3歲卻演母女，但她並不介意。（圖／公視提供）

58歲的台灣資深女星李之勤在電視劇「欠妳的那場婚禮」與只小她3歲的蘇慧倫演母女，雖然年齡差引發討論，她卻認為「真的不是問題」。劇中她飾演刀子口豆腐心的母親，對女兒婚姻百般擔心，現實生活中的她與圈外先生相親後閃婚，16年婚姻如倒吃甘蔗，還已經當外婆了。

李之勤當初見編導嚴藝文時躍躍欲試，卻不確定是否中選，直到接到通知去做特殊化妝，頂著老妝站在導演面前，看到對方露出笑容，「就知道她心中已有定見」。真正開拍後，她更欣賞劇組每位演員都做好準備，「大家都有預備地上場，這樣很舒服，我很喜歡」。

她表示，不希望大家一直聚焦她與蘇慧倫只差3歲，因為蘇慧倫細膩內斂的演出，反而激起她滿滿母愛，「面對中年婚姻失能的她，那種內在執著，讓我很想保護她、替她出氣」。

劇中無論是教女兒抽菸、訓斥朱軒洋飾演的女婿，或最後叮嚀一句「每一天都要抱抱她，尤其當媽以後」，都展現母親複雜又深沉的情感。

現實中李之勤因為年輕時專注工作，錯過了最佳生育時機，遺憾「來不及生」，但對先生的2個女兒早已視如己出，如今更有2個外孫女，一個今年即將升國中。她笑說，除了成績好，更希望她們健健康康、快快樂樂、平平安安長大。

談起婚姻經營之道，李之勤認為，相同的信仰、簡單自律的生活，是夫妻相處的重要基礎，「這是不容易卻很珍貴的婚姻盟約，是下定決心去愛一個人、成全他，愛他到底」。她認為，婚姻最重要是「錯不必相爭」。

精華 FAQ

  • 她認為年齡差不是問題，反而被蘇慧倫細膩內斂的演出激起母愛，因此更能投入保護女兒、替她出氣的情緒。

  • 她與圈外先生相親後閃婚，婚姻已走過十六年，感情如倒吃甘蔗。她強調共同信仰、簡單自律，以及遇事不爭對錯。

  • 她因年輕專注工作而來不及生育，但已把先生的兩個女兒視如己出，現在更有兩名外孫女，盼她們健康快樂長大。

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