汪小菲為大S豪宅繳百萬房貸？S媽驚曝：我要被趕出自己賺錢買的家

S媽(右)至今仍走不出悲痛。(摘自臉書)

大S （徐熙媛）去年2月病逝日本，據「鏡週刊」報導，大S生前住的豪宅「台北信義」因為現任老公具俊曄 不願繼承，目前由前夫汪小菲 持續繳房貸，因為汪小菲認為未來豪宅也是留給孩子們，但「三立新聞網」報導，每月上百萬(台幣，下同)的房貸實在過於沉重，汪小菲已經考慮脫手賣房，若找不到買主，豪宅恐淪為法拍。對此，S媽（黃春梅）剛剛也回應了。

大S在10年前以3.62億元(約1千萬美元)的價格購入「台北信義」的22樓頂層，權狀有236.6坪，如今房價已經漲到4.6億元，不過沉重的房貸是一大負擔，尤其大S猝逝後，房子已經長達1年多沒人打理，具俊曄放棄繼承後，汪小菲考慮到一雙兒女，扛下百萬房貸，不過據「三立新聞網」報導，汪小菲這陣子開始找人帶看，想要脫手，不過最後都不了了之，若真的再找不到買主，汪小菲就考慮將豪宅法拍，而友人透露，汪小菲現在確實認為這筆房貸太吃力，現在還在處理當中。

對此，S媽剛剛回覆：「謝謝，因為我沒有得到繼承，而且我已半死，他們有繼承的人自己去處理，我要被趕出自己辛苦賺來的錢所買的家，不懂法院怎麼判的，無法回答！謝謝。」