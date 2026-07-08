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「武安侯」戰神娃娃首曝光 「逐玉」全球首間官方快閃店登台

記者趙大智／即時報導
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「武安侯」戰神娃娃。(Starlin提供)
「武安侯」戰神娃娃。(Starlin提供)

上半年張凌赫、田曦的「逐玉」掀起追劇熱潮，雖然主演暫無來台計畫，但「逐玉」全球首個官方授權快閃店即將登場。其中最吸睛的，莫過於耗時3個月製作的「武安侯」戰神娃娃，將張凌赫披著戰袍、手持兵器的霸氣模樣完整重現。

快閃店活動期間，每日上午10點30分至晚間8點30分共規劃5個預約場次，每場限額100人，預約成功的粉絲可停留2小時，自由參觀、購物及拍照打卡。現場更耗資上百萬元還原樊長玉成長的西固巷、豬肉攤，以及「武安侯」張凌赫征戰沙場的雪景，還有象徵兩人情感的重要場景「姻緣樹」，讓劇迷親身重溫劇中經典畫面。

現場販售的所有商品皆經男女主角及官方認證後推出，價格介於150元至1500元(台幣，下同，約4.6至46美元)。此外，還推出多款台灣獨家限定商品，包括「逐玉」桂花釀香氛蠟燭、寫真集、珍藏紙卡、手機卡套等，目前其他國家都買不到。即使沒有消費，每位入場民眾也都能獲贈主辦單位準備的陳皮糖一份。

快閃店7月22日至8月13日限時進駐南港瓶蓋工廠，採免費預約入場，有興趣的粉絲可事先完成預約，把握22天限定機會，走進「逐玉」世界。

張凌赫（右）和田曦薇主演的「逐玉」在兩岸受歡迎。(Starlin提供)
張凌赫（右）和田曦薇主演的「逐玉」在兩岸受歡迎。(Starlin提供)

精華 FAQ

  • 快閃店將於7月22日至8月13日限時進駐南港瓶蓋工廠，採免費預約入場，活動共22天，粉絲可提前預約後前往參觀、購物與拍照打卡。

  • 最吸睛的是耗時3個月製作的武安侯戰神娃娃，重現張凌赫披戰袍、持兵器的造型；現場也還原西固巷、豬肉攤、雪景與姻緣樹等劇中場景。

  • 每日分5個預約場次、每場限100人，入場可停留2小時；商品經男女主角及官方認證，價格約150至1500元，另有多款台灣獨家限定周邊。

張凌赫

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