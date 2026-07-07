「深度安靜」揚名紐約 張孝全奪亞洲之星 首位獲獎台灣演員

張孝全憑藉「深度安靜」拿下「亞洲之星大獎」。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 張孝全憑《深度安靜》獲紐約亞洲影展亞洲之星大獎。

張孝全憑《深度安靜》獲紐約亞洲影展亞洲之星大獎。 重點二： 他成為首位獲得此獎的台灣演員，並將赴紐約出席交流。

他成為首位獲得此獎的台灣演員，並將赴紐約出席交流。 重點三：本屆影展共有八部台灣作品入選，題材涵蓋劇情與短片。

台灣電影「深度安靜」與「恨女的逆襲」同時入圍本屆紐約亞洲影展競賽單元，演員張孝全同時獲選「亞洲之星大獎」（New York Asian Film Festival），成為首位獲獎的台灣演員。張孝全與導演沈可尚將出席影展活動與影迷交流。

第25屆紐約亞洲影展將於10日至26日舉行，本屆有8部台灣作品入選，其中「深度安靜」與「恨女的逆襲」入圍競賽單元。

紐約台北文化中心新聞稿指出，「深度安靜」男主角張孝全獲影展最高榮譽之一的「亞洲之星大獎」（Screen International Star Asia Award），是首位獲獎的台灣演員。張孝全與導演沈可尚將出席「深度安靜」北美首映與紐約觀眾交流，影展同場將放映張孝全早期作品「盛夏光年」數位修復版。

「深度安靜」改編自作家林秀赫的短篇小說，張孝全、林依晨主演，曾獲金馬獎7項入圍。

紐約台北文化中心與影展再度合作推出「台灣璞玉單元」，題材多元、風格鮮明，展現台灣電影豐富創作面貌。導演李宜珊首部劇情長片「恨女的逆襲」曾獲金馬獎最佳動作設計獎，並入圍最佳新演員，將在競賽單元爭取大獎。

「台灣璞玉單元」將放映導演陳大璞的「啵me之我的青春住了鬼」、導演郭承衢的「明日的過客」、演員柯震東與金燕玲主演的「我未許願先吹蠟燭」與九把刀的「功夫」等片。

臧晟傑的移工題材「看現場」、許雅婷描述女性成長的「她沒說的事」入選短片項目。

本屆紐約亞洲影展於林肯中心電影協會（Film at Lincoln Center）、視覺藝術學院（SVA Theatre）及經典電影資料館（Anthology Film Archives）等戲院舉行。影展匯集台灣、南韓、日本、香港、澳門、中國大陸、泰國、印尼、印度、馬來西亞、菲律賓、越南及哈薩克等近百部作品，其中78部為首映、9部為世界首映。