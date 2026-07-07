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不拍戲更忙碌 楊謹華海外進修 曝想演圓潤女警

記者陳慧貞／綜合報導
楊謹華近期看似在休息，其實依然忙碌不得閒。（圖／Bella儂儂雜誌提供）
楊謹華近期看似在休息，其實依然忙碌不得閒。（圖／Bella儂儂雜誌提供）

台灣藝人楊謹華自去年憑影集「影后」拿下金鐘視后後，過年前剛到馬來西亞完成兩個多月的拍攝，回台後又接連投入廣告工作、擔任台北電影獎評審、飛往洛杉磯上表演課，沒拍戲的日子，她看似在休息，實則一點也不得閒，每天都過得相當充實。

樣謹華近日登雜誌封面人物，她接受雜誌訪問，提到近期看大量的電影、上英文課，也參與金馬安排的洛杉磯表演課，每天朝九晚五，像是重新回到學校，透過學習也發現自己仍有「小小的不足」，在密集吸收新知後，腦容量雖變得龐大，卻也帶來踏實的滿足感。

在擔任台北電影節評審時，楊謹華看了大量紀錄片，特別被親子、生死與家庭關係觸動，其中一部講述：「父親從小離家，母親獨自把孩子養大，多年後父親因病回來，需要孩子照顧。」令她印象深刻，直言：「你離開我這麼久，我小時候沒有你的記憶，可是你說回來，我就要來養你。」楊謹華轉述片中情感時，仍明顯被觸動。

透過評選的過程，楊謹華對「表演」有更深層的體悟，覺得紀錄片給予演員的借鏡「不是更用力，而是更真實」，坦言若未來有一個角色能讓觀眾看見完全不同的自己，她突然想演「一個圓潤的中年女警」，表示希望演一個被工作壓著走的中年女人，「我想呈現出人生被困住、沒辦法好好照顧自己的感覺」。

精華 FAQ

  • 她先完成馬來西亞兩個多月拍攝，回台後又投入廣告工作、擔任台北電影獎評審，之後還飛往洛杉磯上表演課，整體行程相當緊湊充實。

  • 楊謹華近期大量看電影、上英文課，也參與金馬安排的洛杉磯表演課，像重新回到學校般朝九晚五，讓她察覺自己仍有一些需要補強的地方。

  • 她希望能演一個圓潤的中年女警，或是被工作壓著走的中年女人，因為她想呈現人生被困住、無法好好照顧自己的真實狀態。

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