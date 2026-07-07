當金曲評審挨轟「亂七八糟」 黃韻玲高EQ 2字回應

黃韻玲(左起)、王琄、吳念真、林美秀、吳定謙出席台北戲劇獎頒獎典禮。（記者沈昱嘉／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 方宥心兼任主持與表演，開場還和丈夫王為同台演出。

方宥心兼任主持與表演，開場還和丈夫王為同台演出。 重點二： 吳念真父子同場受訪，笑談頒獎與入圍情況互虧。

吳念真父子同場受訪，笑談頒獎與入圍情況互虧。 重點三：黃韻玲回應金曲評審爭議，以「收到」展現高EQ

第二屆台北戲劇獎頒獎典禮6日登場，以「火神的眼淚」入圍最佳音樂劇類女演員獎的方宥心，除了扛下典禮主持人的重任之外，還包辦兩段表演節目，尤其開場更與同為舞台劇演員的老公王為同台演出。稍早吳念真、吳定謙、林美秀、王琄以及黃韻玲現身訪問區接受訪問。

吳念真、吳定謙父子檔現身台北戲劇獎，吳定謙因「八月，在我家」入圍戲劇類導演，而吳念真擔任頒獎人，是否能從老爸手中接下獎座，吳定謙笑稱：「我們有講好，一打開信封就要說『得獎的是綠光劇團的八月，在我家』，講完之後立刻把信吃掉！」沒想到一旁吳念真馬上嗆兒子「欸這是我等下上台的台詞耶」，對於兒子入圍，吳念真坦言：「無論如何都是一種鼓勵。」

黃韻玲上個月擔任金曲獎評審總召，典禮結束後，因評選結果遭樂迷痛批「什麼亂七八糟的黃韻玲，她就是一個莫名其妙的評審，不管實力只偏愛自己喜歡的」，一時間引發熱議，沒想到面對網友批評聲浪，黃韻玲竟現身留言區回覆「收到」，親自海巡的行為引來討論度。

對此，黃韻玲在台北戲劇獎典禮現場，一被問此事，她先是笑噴：「現在是台北戲劇獎耶，怎麼還在金曲獎？」被問是否到Threads上「海巡」（四處看看），黃韻玲坦言：「確實是我，看到網友的留言我剛好看到，也覺得『對對對，可能我也會這樣講』，所以我就回『收到』」她謙虛道「就是真的謝謝他」，展現高EQ。