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周興哲11歲寫歌 周予天讚弟弟超有才華：我要對他好點

記者許晉榮／綜合報導
周予天如今選擇自己當老闆。（記者沈昱嘉／攝影）
周予天如今選擇自己當老闆。（記者沈昱嘉／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：周予天自立門戶，強調與原公司分開並非兄弟不合。
  • 重點二：他坦言從藝人變老闆後，音樂、溝通與版權都得親自處理。
  • 重點三：周興哲十一二歲就寫歌，讓周予天驚呼要對弟弟好一點。

台灣演藝圈兄弟檔周興哲、周予天原本都在同一間公司各自努力，但2024年初周予天突然選擇自立門戶，外界一度揣測，是否疑因兄弟鬧不合才分道揚鑣。謠言滿天飛後，周予天決定正面回擊：「完全沒有關係！」

周予天說，「當時只是覺得自己想做的音樂方向和公司規畫不盡相同，雙方也有共識，我就想說，不然就自己出來做做看，體驗一下」。

他在星空飛騰待了近10年，從新人一路被保護、被安排，到後來決定自己闖。離開後，他才真正意識到「當藝人」和「當老闆」完全是兩回事。他說，過去只要人到現場、把工作做好就可以，但現在從工作溝通、音樂製作、視覺呈現甚至到版權問題，全得親力親為。

過程中難免遇到挫折，尤其做音樂時，計畫也不一定能照著自己想法推進。他坦言，會有那種「以前好像沒有遇過這種感覺」的失落，但不至於灰心到想放棄。周予天自認是比較隨緣的人，「我沒有那種一定要紅、一定要第一名、一定要做出最厲害作品的心態」。

出道以來，周予天幾乎每次受訪都會被問到：「會不會介意被稱為周興哲哥哥？」他笑說，這題已經回答過幾百次，但答案始終一樣：「他就是我的親弟弟，我們從小關係就很好。看到他有這樣的成績，對我來說是一種驕傲。」

他難得分享一段兄弟間鮮少提及的兒時回憶，在周興哲還默默無聞時，國中的某年聖誕節，姑姑送了他一支簡單的USB麥克風，他自己又買了電子琴，開始摸索創作。有一天，周興哲突然傳訊息給他：「哥，我寫了一首歌，想給你聽。」

當時周予天完全不知弟弟會寫歌，走進房間戴上耳機，前奏一下，他整個人被震住，「我那時候想說，哇塞，我現在開始要對他好一點了」。他笑說，弟弟那時才11、12歲，過去在他眼裡只是愛哭、調皮的小男孩，但那一刻，他頭一回意識到：「弟弟是一個非常有才華的人。」

不過周予天也坦言，在拍攝「男公館」之前，一度萌生不如轉行的念頭。他曾和陳奕聊過，為了這部戲，先把其他想做的事放下，衝最後一波，看看作品播出後能否再讓自己往前走幾步。

他為「男公館」還發表「天堂和我之間的距離」與「空」兩首新歌，儘管戲劇播出後，外界評價兩極，但周予天已同步調整人生方向，除了藝人身分，他也投入美股投資，甚至笑說：「我希望能變成投資人與斜槓藝人。」

周興哲已是歌壇情歌王子。（圖／星空飛騰提供）
周興哲已是歌壇情歌王子。（圖／星空飛騰提供）

精華 FAQ

  • 他表示主要原因是自己想做的音樂方向，和公司原本的規畫不完全一致，雙方也有共識，因此決定自立門戶，親自體驗與經營自己的工作模式。

  • 他發現當藝人和當老闆差很多，過去只要到場完成工作即可，現在卻要自己處理溝通、製作、視覺、版權等細節，所有環節都得親力親為。

  • 因為他原本只覺得弟弟愛哭又調皮，沒想到一聽到對方傳來的創作就被震住，第一次真正感受到弟弟的音樂天分，也笑說從此要對他好一點。

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